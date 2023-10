John Kelly confirme que Trump a dénigré en privé les militaires et anciens combattants américains

L’ancien chef de cabinet de Trump à la Maison Blanche, John Kelly, fustige son ancien patron pour les remarques désobligeantes que le président de l’époque aurait faites à plusieurs reprises à propos des militaires et des anciens combattants et pour ce qu’il a appelé le mensonge de Trump sur ses positions sur divers groupes ainsi que sur l’avortement.

Dans un déclaration à CNN publié lundi, Kelly a livré une critique cinglante de l’ancien président Trump tout en confirmant reportage dans The Atlantic en 2020 qui détaillait les commentaires qu’il avait tenus au cours de sa présidence.

Kelly a qualifié Trump de « personne qui pense que ceux qui défendent leur pays en uniforme, ou qui sont abattus ou gravement blessés au combat, ou qui passent des années à être torturés en tant que prisonniers de guerre, sont tous des « suceurs » parce qu’« il n’y a rien pour eux ». Une personne qui ne voulait pas être vue en présence de militaires amputés parce que « ça ne me semble pas bon ». Une personne qui a manifesté un mépris ouvert pour une famille Gold Star – pour toutes les familles Gold Star – à la télévision pendant la campagne de 2016, et qui a dénoncé que nos héros les plus précieux qui ont donné leur vie pour la défense de l’Amérique sont des « perdants » et ne visiteraient pas leurs tombes. en France. »

The Atlantic a rapporté que Trump avait fait en privé des déclarations accablantes contre les militaires et les anciens combattants américains, comme le regretté sénateur John McCain, ancien prisonnier de guerre du Vietnam, et l’ancien président George HW Bush, ancien pilote de la marine abattu pendant la Seconde Guerre mondiale. . Lors d’une visite en France en 2018 pour le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, Trump aurait également qualifié les Marines morts au bois Belleau de « drageons » et les soldats tombés au cimetière américain de l’Aisne-Marne de « perdants ».

Kelly a également critiqué Trump comme quelqu’un « qui ne dit pas la vérité sur sa position sur la protection de la vie à naître, sur les femmes, sur les minorités, sur les chrétiens évangéliques, sur les juifs, sur les travailleurs et les travailleuses. Une personne qui n’a aucune idée de ce que représente l’Amérique. et n’a aucune idée de ce qu’est l’Amérique. »

Il a poursuivi : « Une personne qui suggère cavalièrement qu’un guerrier altruiste qui a servi son pays pendant 40 ans en temps de paix et de guerre devrait perdre la vie pour trahison – dans l’espoir que quelqu’un agisse », une référence apparente aux récentes déclarations de Trump sur l’ancien Le président des chefs d’état-major interarmées, Mark Milley, qui vient de prendre sa retraite. « Une personne qui admire les autocrates et les dictateurs meurtriers. Une personne qui n’a que mépris pour nos institutions démocratiques, notre Constitution et l’État de droit.

« Il n’y a rien d’autre à dire », a ajouté Kelly. « Que Dieu nous aide. »

Contacté par NBC News, Steven Cheung, porte-parole de la campagne Trump, a déclaré : « John Kelly s’est totalement fait le clown avec ces histoires démystifiées qu’il a inventées parce qu’il n’a pas bien servi son président alors qu’il travaillait comme chef de cabinet. »

Kelly, un général quatre étoiles des Marines à la retraite, a quitté son poste de chef d’état-major de Trump en 2018. Son mandat avait été entaché de conflits, des rapports de l’époque décrivant des désaccords entre Kelly, Trump et le personnel de l’aile ouest de l’époque.

Kelly s’est ensuite retrouvé dans la ligne de mire de son ancien patron en 2020, lorsque l’ancien général a pris la défense du lieutenant-colonel de l’armée de l’époque, Alexander Vindman, qui a fait part de ses inquiétudes concernant l’appel de Trump en juillet 2019 avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. Lors de l’appel téléphonique, Trump a demandé à Zelensky d’enquêter sur Joe Biden, son fils Hunter et les démocrates. L’appel téléphonique a conduit à la première destitution de Trump par la Chambre, mais le Sénat a ensuite acquitté Trump des deux accusations, qui alléguaient qu’il avait abusé de son pouvoir et entravé le Congrès.

Pendant le temps de Kelly à la Maison Blanche de Trump, il a été supposé que Kelly faisait face à l’épuisement et à la frustration face à son rôle ainsi qu’au tempérament changeant de Trump.

Kelly a d’abord commencé son mandat dans l’administration Trump en tant que secrétaire à la Sécurité intérieure. Il a été nommé par Trump chef de cabinet en juillet 2017, après son prédécesseur, Reince Priebus, a été évincé après six mois de travail.