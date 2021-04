Le quart-arrière John Keller et un autre étudiant de la Central Michigan University ont été hospitalisés après une fusillade dans un complexe d’appartements à quelques kilomètres du campus tôt samedi matin.

Le président du centre du Michigan, Bob Davies, a déclaré que le couple était Keller, 20 ans, et le senior Tyler Bunting, 23 ans. Bunting était initialement répertorié dans un état stable et Keller dans un état grave par le bureau du shérif du comté d’Isabella, mais cela a été mis à jour dimanche après-midi.

« Les deux hommes qui ont été blessés lors de la fusillade en dehors du campus hier se rétablissent », a déclaré le bureau du shérif dans un communiqué.

Keller n’a pas joué dans un match en tant que recrue pour les Bearcats de Cincinnati en 2018 en tant que walk-on de North Canton Hoover High. Après Cincinnati, il a fréquenté le Pearl River Community College avant de s’engager dans le centre du Michigan en 2020. Il a siégé la saison dernière.

Une enquête a révélé que plusieurs sujets étaient arrivés à une fête, et peu de temps après, une bagarre a éclaté, a rapporté le journal étudiant CM Life.

Selon le communiqué de presse du shérif, quelqu’un s’est rendu dans un véhicule pendant le combat, a récupéré une arme puis a commencé à tirer sur la fête.

« Moi-même et de nombreux autres membres du personnel de la CMU avons personnellement contacté chacun des étudiants et leurs familles pour leur offrir un soutien », a déclaré Davies dans un communiqué. «Nous les gardons dans nos pensées et nos prières. Veuillez vous joindre à moi pour espérer un prompt rétablissement pour les deux individus.

« Les forces de l’ordre locales, dirigées par le Sherriff du comté d’Isabella, continuent d’enquêter sur l’incident et recherchent le ou les suspects impliqués. »

Contribution: Dave Clark, Cincinnati Enquirer