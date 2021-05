John Kear: l’entraîneur des Bradford Bulls et du Pays de Galles réfléchit aux leçons de sa carrière d’entraîneur | Actualités de la Ligue de Rugby

John Kear a bénéficié de plus de trois décennies de coaching dans le jeu professionnel

Avant de faire ses premiers pas en tant qu’entraîneur-chef avec les éternels lutteurs Bramley au début des années 1990, John Kear avait à peine connu une vie dans la ligue de rugby au-delà des limites de Castleford.

Une carrière professionnelle de 10 ans en tant qu’arrière de trois quarts et arrière avec le club de sa ville natale où il était passé par la formation des jeunes a été suivie de devenir conditionneur puis entraîneur de réserve pour Cas.

Mais quand il a pris la direction du club de deuxième division à McLaren Field en 1992, cela l’a mis sur la bonne voie pour une carrière d’entraîneur qui lui permettrait de gravir les sommets du sport au niveau des clubs et au niveau international dans ce pays et au-delà.

«J’avais été à Castleford toute ma carrière de joueur, Castleford U19 avant cela et je suis né à Wheldon Road, donc tout ce que j’avais vu était ça», a déclaré Kear au Podcast de Golden Point.

« Cela m’a ouvert les yeux sur le fait qu’il existe différents environnements et différents défis dans différents environnements. »

Les grands de Castleford Mal Reilly et John Sheridan, et plus tard l’entraîneur croisé Phil Larder, ont tous eu une grande influence sur la philosophie de la ligue de rugby de Kear, tout comme l’ancien entraîneur britannique Peter Fox de leur temps à travailler côte à côte en tant qu’experts de la radio.

Une autre influence sur sa vie a été ses professeurs à l’école, ce qui a motivé Kear à suivre un cours de formation d’enseignant tout en jouant pour Cas – des compétences qui se seraient également révélées utiles lorsqu’il a décidé que son avenir résidait dans le coaching.

Phil Larder a été une des premières influences sur la philosophie de la ligue de rugby de John Kear

Cependant, son arrivée à Bramley où il n’avait guère plus que « environ six balles et un ensemble de cônes » pour travailler avec Kear a forcé Kear à sortir des sentiers battus et a renforcé l’un de ses principes directeurs de l’entraînement selon lequel l’ensemble est supérieur à la somme des les pièces.

« Ce qu’ils avaient, c’était un groupe de gars qui retroussaient leurs manches, travaillaient dur et étaient amis, a déclaré Kear. » C’est ce qui a rendu l’entraînement à ce moment-là vraiment spécial.

« Dans l’ensemble, nous étions plutôt bons et nous avons rassemblé de très bonnes séries de victoires, ce qui n’était pas vraiment la norme pour Bramley avant cela.

« Cela m’a aidé à me façonner, cela m’a donné confiance, mais cela m’a aidé à réaliser que vous devez apprécier ce que vous avez lorsque vous vous déplacez dans un autre environnement, puis essayez d’améliorer cet environnement du mieux que vous pouvez et aussi d’utiliser une ou deux astuces intéressantes. dans le livre. »

Cela m’a aidé à me façonner, cela m’a donné confiance, mais cela m’a aidé à réaliser que vous devez apprécier ce que vous avez lorsque vous déménagez dans un autre environnement, puis essayez d’améliorer cet environnement du mieux que vous pouvez. John Kear sur son premier emploi d’entraîneur-chef à Bramley

Un déménagement pour travailler dans le département des performances des joueurs de RFL sous la direction de Larder, qui réorganisait le programme d’entraînement en utilisant les connaissances acquises lors de l’étude des méthodes du grand Jack Gibson en Australie, a continué à développer le coaching de Kear et a aidé à façonner son point de vue sur le développement des jeunes joueurs.

À partir de là, il a eu l’opportunité d’entraîner l’équipe naissante du Paris Saint-Germain en Super League et a même pris en charge l’équipe nationale de France pour un match contre la Russie, avec son expérience internationale comprenant désormais la supervision de l’Angleterre lors de la Coupe du monde de rugby à XV 2000. et maintenant en charge de l’équipe nationale galloise.

La Challenge Cup est la compétition à laquelle Kear est peut-être le plus associé, ayant guidé les Sheffield Eagles vers une victoire mémorable contre les Wigan Warriors à Wembley en 1998 et faisant de même avec le Hull FC sept ans plus tard alors qu’ils devançaient Leeds Rhinos 25-24 dans un thriller. à Cardiff.

« Celui de Sheffield était vraiment une question d’unité et de croyance, et nous en avons pris une partie de la saison précédente », a déclaré Kear, réfléchissant à la façon dont faire peur à Wigan avant de descendre 22-10 lors des demi-finales de Premiership de la saison précédente était l’une des pierres angulaires de ce succès.

John Kear célèbre le triomphe de la Challenge Cup du Hull FC en 2005

« J’ai dû gagner en confiance, c’est pourquoi j’ai fait des déclarations scandaleuses au moment où nous allions aller à Wembley et gagner avant le début de la compétition – et tout le monde, y compris les joueurs de Sheffield, pensait que j’étais des bananes. ! Heureusement, ils y ont adhéré et ont grandi et développé la confiance en soi pour le faire.

«Alors que c’était plus axé sur les entraîneurs à Sheffield, il est devenu un peu plus axé sur les joueurs au Hull FC parce que vous aviez des gens comme Paul Cooke, Stephen Kearney et Richard Swain, qui étaient très intelligents et expérimentés.

« Il y avait une différence parce qu’il s’agissait de deux groupes différents, et en tant qu’entraîneur, je pense que vous devez vous en rendre compte et adapter et modifier votre propre force motrice à l’intérieur de celle-ci, à savoir si vous tirez ou poussez. »

La carrière d’entraîneur ultérieure de Kear a consisté à préserver la place de Wakefield Trinity en Super League, à profiter d’un sort avec Batley Bulldogs où il a été nommé entraîneur du championnat de l’année en 2016 et, dans son rôle actuel dans le club, à superviser la renaissance des Bradford Bulls alors qu’ils visent à revenir au sommet de la hiérarchie.

Tout ce que je veux que mes équipes soient, c’est difficile à battre – et je pense que la grande majorité l’a été. John Kear

Cependant, tout au long de plus de trois décennies dans le coaching, les principes du joueur de 66 ans consistant à bien faire les choses simples pour que les autres suivent sont restés en place.

« Les principes de la pratique de n’importe quel sport d’invasion restent les mêmes: vous devez vous occuper de la possession du ballon, vous devez retourner le ballon à votre guise et vous devez défendre comme si votre vie dépendait de ça, « dit Kear.

« Vous faites cela lorsque vous jouez au football, au rugby ou au netball, et vous aurez une équipe à moitié réussie. Toutes les petites nuances sont importantes, mais vous devez avoir des principes auxquels vous vous en tenez et je ‘ai eu tout cela.

«Il reste simple et intelligent, et ce faisant, il est facile à comprendre et à mettre en œuvre, et comme il est facile à comprendre et à mettre en œuvre, ils le mettront en œuvre avec tout ce qu’ils ont.

« Tout ce que je veux que mes équipes soient, c’est difficile à battre – et je pense que la grande majorité l’a été. »