John Isner perd contre Grégoire Barrere, Ugo Humbert s’effondre aussi

L’ancien champion John Isner et le tenant du titre en titre Ugo Humbert ont tous deux été éliminés alors que les bouleversements du premier tour se poursuivaient lors de la classique d’Auckland, frappée par les intempéries, mardi.

Un cyclone qui a frappé la Nouvelle-Zélande a forcé tous les matches à l’intérieur le deuxième jour, une perturbation pour les joueurs utilisant le tournoi comme préparation pour l’Open d’Australie à partir de lundi.

Le passage à des courts plus rapides et abrités a semblé favoriser les qualifiés Grégoire Barrere et Christopher Eubanks.

Le Français Barrere a admis que c’était un facteur important dans sa défaite 6-7 (3/7), 7-6 (7/5), 6-3 contre l’Américain Isner, 37 ans.

“Ce matin, quand j’ai su que nous allions à l’intérieur, j’étais plutôt content parce que c’est mon meilleur terrain”, a déclaré Barrere, 88e, après avoir apprivoisé le service formidable d’Isner.

«Isner sert vraiment bien. Même si je n’ai cassé qu’une seule fois, à la fin, je suis content.

“Quand tu as une chance de faire le break, tu dois être là parce que contre lui, tu n’as la chance qu’une ou deux fois.”

Isner, le champion d’Auckland en 2010 et 2014, a envoyé 28 as pour ajouter à son record du circuit ATP, qui a maintenant dépassé 14 000 as en 17 ans de carrière.

L’Américain Eubanks s’est imposé 7-6 (7/4), 7-6 (7/3) contre le Français Humbert, qui était champion lors de la dernière édition du tournoi en 2020.

Mercredi marque la première apparition du numéro trois mondial norvégien Casper Ruud, qui a reçu un laissez-passer au premier tour.

