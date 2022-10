Nouvelles

Durée 11:20

Rosemary Barton Live s’entretient avec le romancier John Irving à propos de son dernier livre, The Last Chairlift, qui intègre plusieurs questions politiques américaines, notamment l’avortement et les droits des LGBTQ. Dans l’interview, Irving explique pourquoi il est toujours poussé à inclure des sujets politiques dans ses écrits.