John Hunter Nemechek se qualifie pour les huitièmes de finale des séries éliminatoires Xfinity avec une victoire au Texas – NBC 5 Dallas-Fort Worth

John Hunter Nemechek est entré dans les huitièmes de finale des séries éliminatoires de la Xfinity Series avec une victoire au Texas, où il a pris la tête finale après que Justin Allgaier, en tête, ait remonté la piste au 195e des 200 tours samedi.

Il s’agissait de la septième victoire de la saison pour Nemechek, la cinquième lors des 12 dernières courses avec sa Toyota.

Nemechek courait derrière Allgaier et Parker Klingerman, qui semblaient se détacher de l’intérieur et envoyaient le leader sur la piste. Nemechek, qui a mené 38 tours, s’est ensuite placé derrière Klingerman sur le tronçon avant avant de courir à côté de lui.

« Eh bien, j’ai raté ce dernier redémarrage. Il est sorti de la troisième vitesse. Celui-là était sur moi. Je savais que je devais attaquer fort et essayer de récupérer sur-le-champ », a déclaré Nemechek. « Chapeau bas à la 20e équipe, Joe Gibbs Racing. C’est absolument incroyable ce que nous avons pu accomplir jusqu’à présent cette année et je ne pense pas que nous ayons encore terminé.

Les huit premiers étaient tous des prétendants aux séries éliminatoires, avec seulement une course au Roval de Charlotte dans deux semaines restantes avant que la série n’entame son deuxième tour des séries éliminatoires. Il y aura neuf pilotes en compétition pour les cinq places restantes.

« Mon objectif aujourd’hui était de nous assurer du prochain tour », a déclaré Nemechek. « Entrer dans le Roval et ne pas avoir à s’en soucier est définitivement un soulagement. »

Allgaier était déjà en huitièmes de finale après avoir remporté le premier match des séries éliminatoires à Bristol, et le pilote de JR Motorsports a remporté les deux étapes pour la 10e fois cette saison avant de terminer cinquième. Cole Custer a également décroché une place en huitièmes de finale aux points en terminant sixième.

Klingerman était finaliste devant Sammy Smith et Chandler Smith. Austin Hill a terminé septième et Sheldon Creed huitième.

Cette glissade tardive n’était pas la première fois qu’Allgaier, qui a mené quatre fois pendant 134 tours, perdait la tête sur l’ovale de 1 1/2 mile. Il était en tête après un redémarrage avec 86 tours à faire lorsqu’il s’est détaché et a dérivé sur la piste alors que d’autres voitures passaient à côté de lui. Il est tombé jusqu’à la 15e place.

Avec une température de 99 degrés, soit cinq degrés de plus qu’en septembre dernier, c’était encore une fois la course Xfinity la plus chaude au Texas. La température à l’intérieur de certaines voitures dépassait 130 degrés.

Sammy Smith a eu des problèmes avec le maillot cool, tandis que Josh Williams a été remplacé par un autre pilote dans la n°92 à mi-course après avoir commencé à se sentir mal.

« Ma chemise cool s’est cassée à la fin de la première étape, et c’était tout simplement misérable », a déclaré Smith.

Il y a eu 12 avertissements, un sommet pour la saison pour la série Xfinity. C’était un chiffre en dessous du palmarès.

Les prétendants aux séries éliminatoires Josh Berry et Hill ont été pris dans un incident au tour 98, après le redémarrage après la deuxième étape lorsque Trevor Bayne s’est détaché dans le virage 4.

Après avoir coupé l’arrière droit de la voiture de Berry, Bayne a glissé sur la piste et a été heurté par Hill, qui était derrière ce désordre après avoir perdu sept places – de la troisième à la 10e – dans les stands sous le drapeau jaune à la fin de la deuxième étape.

Le pilote des séries éliminatoires, Sam Mayer, a chuté lors de sa troisième course consécutive, et cette fois, la voiture n°1 de JR Motorsports n’a même pas bouclé le premier tour. Mayer s’est détaché du virage 2 et a percuté violemment le mur. Il a terminé dernier parmi les 38 voitures.

Lors du match d’ouverture des séries éliminatoires à Bristol la semaine dernière, Mayer et son coéquipier Berry ont été impliqués dans une collision. Mayer a terminé 35e, encore deux places de mieux que lors de la finale de la saison régulière à Kansas lorsqu’il s’est écrasé après avoir terminé seulement 20 des 200 tours.