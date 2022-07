John Horgan: le premier ministre de la Colombie-Britannique envisage de démissionner

Après cinq ans à ce poste, John Horgan a annoncé mardi après-midi qu’il prévoyait de quitter son poste de premier ministre de la Colombie-Britannique et a demandé à son parti au pouvoir, le NPD, de tenir un congrès à la direction plus tard cette année.

S’adressant aux journalistes à Vancouver, où il a assisté à une retraite du cabinet, Horgan a déclaré qu’il voulait répondre aux spéculations entourant son avenir en tant que premier ministre.

L’annonce intervient au milieu du récent combat de Horgan contre le cancer et d’un projet controversé impliquant le Royal BC Museum.

Horgan a déclaré qu’alors qu’il n’avait plus de cancer et que sa santé était bonne, son énergie “faiblit au fil des jours”.

Des conversations récentes avec sa femme l’ont également amené à réfléchir à ce qu’il voulait faire, a-t-il déclaré.

“Il y a eu des spéculations sans fin à la suite de ma récente bataille contre le cancer sur ce que seraient mes plans. Je veux mettre fin aux spéculations afin que nous puissions revenir à ce qui compte vraiment, et ce sont les problèmes auxquels sont confrontés les Britanno-Colombiens”, a déclaré Horgan. a dit.

Il restera premier ministre pour le moment et dit qu’il a demandé au président du NPD de la Colombie-Britannique de travailler avec l’instance dirigeante du parti pour choisir une date à l’automne pour un congrès à la direction.

“Cela a été le frisson de ma vie d’être premier ministre de la Colombie-Britannique et je serai le premier ministre de la Colombie-Britannique demain, et après-demain, et après-demain”, a-t-il déclaré.

Le premier ministre Justin Trudeau a remercié Horgan sur Twitter pour ses années de service public.

“De notre action climatique ambitieuse à rendre les services de garde d’enfants plus abordables, en passant par le leadership que vous avez fourni pour assurer la sécurité des personnes grâce à COVID-19, j’ai toujours apprécié travailler avec vous. Je vous souhaite tout le meilleur, John,” Trudeau a écrit.

Le chef du NPD fédéral, Jagmeet Singh, a également remercié Horgan, affirmant que le premier ministre de la Colombie-Britannique “a toujours travaillé pour les gens ordinaires, en donnant la priorité à leurs besoins”.

“C’est un honneur de travailler avec lui et de l’appeler mon ami”, Singh a dit.

En tant que président du Conseil de la fédération, un organisme composé des premiers ministres des 13 provinces et territoires du Canada, Horgan a déclaré qu’il prévoyait de tenir le gouvernement fédéral responsable de la résolution de la crise de santé publique du pays, à savoir le Transfert canadien en matière de santé qui est fourni aux provinces et aux territoires pour les soins de santé.

La prochaine réunion du conseil est fixée aux 11 et 12 juillet à Victoria.

“Le Premier ministre s’est engagé envers moi à ce que son équipe soit là pour avoir cette conversation et faire des progrès, et je vais le tenir pour cela”, a déclaré Horgan lors de la conférence de presse de mardi.

Horgan, 62 ans, est premier ministre de la Colombie-Britannique depuis 2017 et est devenu chef du NPD de la Colombie-Britannique en 2014.

En novembre, il a annoncé qu’il commencerait une radiothérapie après la découverte d’une tumeur cancéreuse dans sa gorge. Le premier ministre avait déjà subi avec succès un traitement contre le cancer de la vessie dans la quarantaine.

En janvier, Horgan a déclaré qu’il avait terminé son récent traitement contre le cancer après avoir subi 35 séries de radiations.

Dès le mois de mai, Horgan a déclaré qu’il n’exclurait pas un troisième mandat. Il a également été testé positif au COVID-19 plus tôt ce printemps.

La semaine dernière, Horgan a annoncé que la province « reviendrait à la planche à dessin » après un tollé public impliquant le Royal BC Museum.

La province avait déjà publié des milliers de pages de documents à l’appui de sa décision de remplacer le musée pour environ 800 millions de dollars.

Le projet a depuis été mis en veilleuse, mais non sans nuire à son approbation.

“Nous pensions que nous avions raison, ce n’est clairement pas le cas”, a déclaré Horgan le 22 juin.

Interrogé mardi si son annonce sur le musée était liée à son avenir politique, Horgan a déclaré qu’il avait seulement pris la décision de s’assurer que le projet ne deviendrait pas une “ligne de rire”.

“Donc, ma motivation pour le musée n’avait aucun lien avec mes opinions personnelles au-delà du fait que je ne voulais pas que ce soit un football politique et je crois que c’était la bonne voie, et les Britanno-Colombiens semblent être d’accord avec moi”, a-t-il déclaré. .



Avec des fichiers du journaliste et producteur principal de CTVNewsVancouver.ca Andrew Weichel, du journaliste et producteur principal de CTVNewsVancouver.ca Kendra Mangione, du journaliste multimédia CTV News Vancouver Bhinder Sajan et du correspondant politique principal pour la chaîne CTV News Mike Le Couteur