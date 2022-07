John Hillman, de la Colombie-Britannique, devient le plus jeune Canadien le plus âgé du Canada à 103 ans

John Hillman, 103 ans, avec le juge présidant la cérémonie de citoyenneté virtuelle du 21 juillet où le vétéran britannique est devenu Canadien. (Christine van Reeuwyk/Équipe de presse) John Hillman, 103 ans, signe les papiers qui font officiellement du vétéran britannique un citoyen canadien. (Christine van Reeuwyk/Équipe de presse) La petite-fille Marney McDiarmid aide John Hillman, 103 ans, avec les aspects techniques d’une cérémonie de citoyenneté virtuelle le 21 juillet. (Christine van Reeuwyk/News Staff)

Assis à la table de la salle à manger, ordinateur portable devant lui, grand drapeau du Canada derrière, John Hillman coupe sa carte de résident permanent en quatre morceaux.

Alors que les cerfs grignotaient le jardin avec vue sur l’océan sous un ciel ensoleillé à l’extérieur, couper la carte était la première étape pour que l’homme de 103 ans d’Oak Bay devienne officiellement Canadien. L’acte faisait partie de l’inscription à la cérémonie virtuelle le matin du 21 juillet, et une fois entièrement enregistré, Hillman a demandé à la personne qui l’enregistrait s’il était le plus âgé du groupe ce jour-là.

Le registraire a suscité un rire de Hillman alors qu’ils lui assuraient qu’il était le plus vieux nouveau citoyen canadien qu’ils aient jamais vu.

Environ 70 minutes plus tard, aux côtés de 104 autres personnes représentant 32 pays, Hillman a prêté serment, dans les deux langues officielles, et est devenu citoyen canadien.

“C’est un peu plus que ce à quoi je m’attendais, mais c’était bien”, a déclaré Hillman après la cérémonie virtuelle.

Le vétéran britannique est arrivé au Canada il y a plus de deux décennies, atterrissant dans un condo sur Beach Drive.

Il réside maintenant à Carlton House d’Oak Bay, où il a organisé des collectes de fonds à pied trois années consécutives, recueillant plus de 300 000 $ pour Save the Children. En 2020, à l’âge de 100 ans, il a été inspiré par son collègue centenaire et vétéran britannique, feu le capitaine Tom Moore, qui a collecté des fonds pour faire des tours de marche dans sa résidence britannique.

Avez-vous une astuce pour l’histoire ? Courriel : c.vanreeuwyk@blackpress.ca.

Suivez-nous sur Twitter et Instagram, et aimez-nous sur Facebook.

Oak BayPhilanthropie