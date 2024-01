John Hill revient sur la vie sur scène et sur les ondes dans un nouveau spectacle déjanté

Alors que New York est aux prises avec une tempête hivernale attendue depuis longtemps, John Colline est prêt à emmener le public dans une escapade ensoleillée grâce à son chihuahua, Pete.

Hill, mieux connu comme l’animateur rêveur de « The News With John Hill » de SiriusXM et co-animateur de « Andy Cohen Live », est actuellement en tournée à travers le pays avec un concert solo, « Wellness Check ». L’acteur et musicien a donné au HuffPost un aperçu du spectacle, qui se joue au La salle verte 42 de New York Jeudi avant un séjour de deux nuits à Chicago ce week-end, via la vidéo ci-dessous. Il y interprète « The Same 5 Gays (Pete’s Song) », un récapitulatif comique de récentes vacances à la plage raconté du point de vue de son chien.

“J’ai toujours pensé que mon chien, Pete, était gay parce qu’il est petit, et franchement, il a l’air super gay”, a plaisanté Hill. “Mais cet été, je l’ai emmené avec moi à Fire Island où nous avons séjourné dans une maison avec cinq autres hommes homosexuels qui ont parlé des actrices de Broadway pendant sept jours consécutifs.”

Il a ajouté : « Ce fut une leçon majeure pour moi de ne juger personne sur son apparence ou sa présentation. Même un petit chihuahua de neuf livres peut être impitoyablement et haineusement homophobe. J’interprète la chanson pour célébrer sa longue vie de tolérance.

Regardez « The Same 5 Gays (Pete’s Song) » ci-dessous.

Blague à part, « Wellness Check » est un retour délicieusement irrévérencieux aux racines de l’écriture de Hill, née au Texas. Il a passé les premières années de sa carrière dans le théâtre musical, apparaissant à Broadway dans «Laque pour les cheveux” et “Le garçon d’Oz.» Finalement, il a déménagé de New York à Los Angeles pour travailler dans la production télévisuelle et cinématographique avant de se lancer dans son travail d’animateur radio avec Cohen, un ancien petit ami.

Même si Hill a connu le succès dans d’autres domaines, il avait toujours envie d’écrire et d’interpréter sa musique originale. Il a finalement atteint cet objectif l’année dernière lorsque la première incarnation de « Wellness Check » a fait ses débuts. Le spectacle est réalisé par sa co-star de « Hairspray », Marissa Jaret Winokur.

“La genèse créative de cette série est que ma vie a radicalement changé au cours des deux dernières années : mon père est décédé, je suis devenu sobre”, a-t-il déclaré. « Le défi que je me suis donné, c’est que cela vienne à 100 % de mon cerveau. Ce n’est pas basé sur quelque chose que quelqu’un d’autre a écrit. J’écris les blagues. J’écris la musique. Je joue de la musique. Je chante les chansons. Je voulais me mettre au défi de tout faire moi-même.

Image ouverte modale John Hill (à droite) est connu comme le co-animateur rêveur de « Andy Cohen Live » de SiriusXM.

Concernant le titre du concert, il a ajouté : « Ce spectacle est littéralement un « test de bien-être » pour moi et pour tous ceux qui viennent le voir. Est-ce que l’un de nous va bien ? Le monde est fou. Et même si je pense que la plupart des gens ne se sentent pas bien, je suis aussi très diverti par ce dont je suis témoin dans ma vie de tous les jours. Amusé et aussi enragé.

D’après le son, “Wellness Check” a pris un bon départ, avec des artistes comme Kelly Ripa, l’actrice Kathy Najimy et, bien sûr, Cohen louant les talents musicaux de Hill. Quant à Hill lui-même, il est prêt à porter la série jusqu’au sommet – en supposant que le grand public soit prêt, bien sûr.

«Je me souviens avoir vu Le spectacle de Bruce Springsteen à Broadway où il s’est assis au piano et a parlé du New Jersey », a-t-il déclaré. «Je me suis dit : ‘Ce serait tellement mieux s’il était un gay chantant à propos de son chihuahua homophobe qui pique une crise de colère à Fire Island.’ J’ai donc écrit cette émission. C’est évidemment ce que veulent les gens. Et je suis prêt à le leur donner.

Image ouverte modale “Ce spectacle est un véritable test de bien-être pour moi-même et pour tous ceux qui viennent le voir”, a déclaré Hill. « Est-ce que l’un de nous va bien ? Le monde est fou.