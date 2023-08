John Herdman envisage une opportunité de se développer et de faire du Toronto FC un vainqueur

L’une des plus grandes motivations de John Herdman est assez simple : avoir la chance de développer un nouveau groupe et d’aider le Toronto FC à retrouver son ancienne gloire.

Herdman a été officiellement présenté comme nouvel entraîneur-chef du Toronto FC lors d’une conférence de presse mardi. Il assumera ce nouveau rôle à partir du 1er octobre.

L’Anglais de 48 ans a démissionné lundi de son poste d’entraîneur de l’équipe nationale masculine senior du Canada pour prendre la direction du club de la Major League Soccer.

« Le curriculum vitae du personnel avec lequel je travaille montre que nous sommes attirés par ce type de situation où il existe une énorme opportunité », a-t-il déclaré. « C’est un club immense avec un énorme héritage et nous pensons tous que nous y arriverons très bientôt.

« Donc, entrer dans ce cadre est presque parfait pour les expériences que nous avons, travailler avec la culture ici pour nous recentrer, revigorer non seulement le personnel mais aussi les joueurs pour atteindre le prochain niveau. Et ce prochain niveau est là pour le Toronto FC, c’est un club dont nous savons qu’il peut y parvenir. »

Herdman a passé 13 ans avec les équipes nationales du Canada, entraînant d’abord l’équipe féminine senior avant de prendre la direction de l’équipe masculine en 2018. Il a mené les hommes à leur première participation à la Coupe du monde en 36 ans en 2022.

Herdman est le premier manager à mener une équipe féminine et masculine du même pays aux qualifications pour la Coupe du monde.

REGARDER l Herdman en mission pour « revigorer » le TFC et « le ramener pour gagner » :

L’entraîneur de football de longue date, John Herdman, dit qu’il veut ramener le Toronto FC à sa gloire John Herdman s’est adressé aux médias mardi après avoir été présenté comme entraîneur-chef du club de la Major League Soccer, le Toronto FC. Il a déclaré que sa mission était de « revigorer » l’équipe et de « la ramener à la victoire ». Il assumera les responsabilités d’entraîneur à compter du 1er octobre.

Il a parlé franchement des défis de Canada Soccer et des conflits de travail en cours avec les équipes nationales masculines et féminines.

Ces problèmes ont en partie conduit Herdman à se tourner vers le football en club.

« C’est frais, c’est nouveau, c’est énergique et nous sommes prêts », a déclaré Herdman. « Nous sommes prêts pour le changement, vous le savez en tant qu’être humain.

« Vous traversez ces processus au cours de votre cycle, vous le ressentez simplement dans vos tripes, dans votre cœur, avec votre famille et j’ai ce sentiment depuis un moment. Ce n’est pas quelque chose qui s’est glissé sur nous, l’équipe a été ça change, les choses avancent. »

Dérapage de 6 matchs, dernière place en conférence

Herdman dirigera une équipe du TFC qui occupe la dernière place de la Conférence Est avec une fiche de 3-13-10.

Les Reds – qui ont remporté la Coupe MLS, le Bouclier des Supporters et le Championnat canadien en 2017 – ont perdu six matchs de suite en MLS et huit de suite toutes compétitions confondues sous la direction de l’entraîneur par intérim Terry Dunfield.

Dunfield a remplacé l’ancien entraîneur-chef et directeur sportif Bob Bradley, qui a été congédié le 26 juin. Herdman a déclaré que Dunfield ferait partie de son équipe.

Le président du TFC, Bill Manning, a qualifié la culture de l’équipe de « fracturée » et a déclaré qu’il faisait confiance à la capacité de Herdman de changer cela.

« Quand je repense aux clubs dans lesquels j’ai été impliqué, aux équipes qui ont vraiment bien fait, il y a ce sentiment d’unité, il y a cette collaboration », a déclaré Manning aux journalistes. « John est quelqu’un qui a cela dans son ADN.

« Il m’a expliqué comment il l’a fait avec Canada Soccer, avec les deux équipes nationales, et je pense que c’est ce dont nous aurons besoin avec John. Je parie que John est le bon leader pour nous à long terme. »

Le désir de collaboration de Herdman est partagé par le directeur général Jason Hernandez.

« Je ne veux jamais fonctionner comme un roi du château », a déclaré Hernandez. « Le processus sera 100 pour cent collaboratif.

« La dernière chose que je voudrais faire est d’imposer un joueur ou une opportunité au manager qui n’aide pas l’équipe à réussir et je pense que la même chose serait vraie, je ne pense pas que John voudrait essayer d’aller de l’avant avec une opportunité qui désavantagerait le club d’une autre manière. »

Des étoiles sous-performantes

Une partie de cette consolidation d’équipe est venue avec la question des stars italiennes Lorenzo Insigne et Federico Bernardeschi et de leur place dans l’équipe à l’avenir.

Herdman a déclaré que cela ferait partie de son processus d’évaluation.

« J’ai Jason Hernandez qui a également eu des expériences approfondies avec ces joueurs et qui aideront à déterminer à quoi ressemblera cette équipe pour la nouvelle saison », a déclaré Herdman.

« Mais pour moi, il s’agit maintenant de découvrir à quel point les gens sont déterminés à faire passer ce club au niveau supérieur, car c’est la demande, c’est l’attente. »

REGARDER l Herdman rejoint Andi Petrillo de CBC Sports et revient sur la route vers le Qatar :