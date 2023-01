John Henry et Chaim Bloom hués lors d’un événement inconfortable du week-end d’hiver des Red Sox

SPRINGFIELD, Mass. – Les huées ont plu alors que le propriétaire des Red Sox John Henry, le PDG Sam Kennedy, le directeur du baseball Chaim Bloom et le manager Alex Cora sont montés sur scène lors du week-end d’hiver des Red Sox au Mass Mutual Center de Springfield vendredi soir.

Ce que les Red Sox espéraient être un événement joyeux en prévision de l’approche de l’entraînement de printemps a rapidement déraillé alors que les fans laissaient entendre leurs frustrations, déçus de la direction de l’équipe.

Il s’agissait du premier événement de fans du Red Sox Winter Weekend depuis janvier 2020, un événement qui s’est produit quelques semaines seulement avant l’échange de Mookie Betts et quelques jours seulement après que les Red Sox eurent renvoyé Alex Cora à la suite du scandale du vol de panneaux à Houston.

Frustration refoulée de la base de fans remontant au commerce de Betts et plus récemment à une échéance commerciale déconcertante de 2022, suivie d’une autre dernière place et de l’incapacité de signer Xander Bogaerts l’hiver dernier, ainsi que le malaise général du équipe, débordé.

Tout au long de la session de questions-réponses, Henry, Kennedy et Bloom ont dû s’arrêter plusieurs fois alors que les fans leur criaient dessus depuis les sièges de l’arène. Il y en avait beaucoup qui ont exprimé leur soutien et applaudi, mais cela a à peine masqué le vitriol de la partie de la base de fans qui en avait marre du club, et ils ne se sont pas retenus.

John Henry a rencontré des tonnes de huées de la nation Red Sox. pic.twitter.com/1lyXVMQNFa – Chris Henrique (@ChrisHenrique) 20 janvier 2023

Au début de l’événement, Bloom a tenté d’expliquer pourquoi le club avait signé avec Rafael Devers un contrat de 313,5 millions de dollars sur 10 ans ce mois-ci, mais n’a pas réussi à conclure un accord avec Betts trois ans auparavant.

Dans une explication d’environ quatre minutes, au cours de laquelle il a dû s’arrêter plusieurs fois, Bloom a expliqué – du point de vue du front office – que les Red Sox n’étaient pas en mesure de gagner au cours d’un accord avec Betts. Le jeune talent du système était à des années de contribuer, et signer un contrat à long terme pour un joueur sans talent autour de lui ne semblait pas être une décision responsable.

“Où était l’organisation il y a trois ans ?” dit Bloom. « L’organisation sortait d’une saison de 84 victoires. Cette équipe avait montré en 2019 qu’elle avait de bons joueurs, mais l’équipe n’était pas assez bonne, il n’y avait pas grand-chose à venir.

“Pour que nous puissions continuer et conduire directement de cette falaise”, a-t-il poursuivi. «Vous avez déjà vu des équipes de grands marchés le faire et finir par reconstruire pendant une demi-décennie. Ce n’est pas acceptable, ce n’est pas acceptable pour vous, et ça ne peut pas arriver à Boston. Donc, ce que nous devions faire, c’était trouver un moyen de faire demi-tour avec cette voiture avant qu’elle ne tombe de la falaise. C’est difficile à faire si vous voulez gagner en même temps.

“A cette époque, il y a trois ans, nous étions confrontés à un choix similaire avec un joueur superstar un an de l’agence libre”, a déclaré Bloom, faisant référence à Betts alors que les huées résonnaient dans l’arène. “Nous ne l’avons pas signé, et je veux expliquer pourquoi, parce que cela concerne où nous allons. Nous ne l’avons pas signé parce que lorsque vous faites ces paris, ce sont de gros paris et… ces paris – restez avec moi ici », a-t-il déclaré alors que le chœur de colère montait. «Ces paris, vous le savez tous et vous êtes intelligents – ils sont bien meilleurs à l’avant qu’à l’arrière. Nous le savons et toutes les équipes le savent, mais si vous voulez faire ce type de pari, vous feriez mieux d’être prêt à le soutenir et à l’entourer de beaucoup de talent, de beaucoup de jeunes talents, ou vous n’êtes pas va gagner. Vous le voyez tout le temps dans ce jeu. Je ne pense pas que quiconque serait en désaccord sur l’organisation, nous n’étions tout simplement pas prêts à soutenir ce pari.

Bloom a décrit le commerce de Betts, dans lequel l’équipe a obtenu Alex Verdugo, Connor Wong et Jeter Downs (qui a depuis été désigné pour une affectation) en retour des Dodgers, des mesures prises dans le but de renforcer le système agricole et le vivier de jeunes talents, mais ont car laissait plus à désirer. Et tandis que les mouvements effectués par le front office en 2021 ont amené l’équipe à moins de deux matchs des World Series, 2022 a marqué un pas en arrière.

Néanmoins, Bloom a estimé que l’équipe était en meilleure position cet hiver pour s’engager à long terme avec Devers, sachant que tant de jeunes joueurs seraient en route.

“Ici, nous sommes à un carrefour similaire avec un joueur superstar par an de l’agence libre et nous avons fait quelque chose de différent”, a déclaré Bloom. « Nous avons fait le pari. Pourquoi? Parce que nous allons être prêts à sauvegarder ce pari, nous allons être prêts avec le talent que nous avons à venir et ces gars ici sur scène pour l’entourer de la bonne façon, afin que nous puissions recommencer à gagner de la bonne façon ainsi nous n’aurons plus jamais à revivre ce que nous venons de vivre. Nous avons fait ce pari parce qu’en tant qu’organisation, nous allons être prêts à le soutenir.

La tentative de Bloom d’expliquer le commerce et la situation des Red Sox n’a pas fait grand-chose pour apaiser les fans frustrés présents.

Bloom a pris une grande partie de la colère dans la nuit et a laissé les fans avoir leur moment, disant à la foule qu’en tant que natif de Philadelphie, il se félicite de la passion intense, notant que lorsque les choses vont bien, l’enthousiasme des fans des Red Sox est “le vent dans nos voiles.

Plus tard dans la soirée, Henry, qui parle rarement en public, a noté qu’il était pleinement investi et engagé envers les Red Sox après qu’une question ait été soulevée sur son investissement dans d’autres équipes et sports.

“Nous sommes pleinement investis, pas seulement financièrement, nous sommes pleinement investis dans le désir de gagner des championnats”, a déclaré Henry.

Mais de nombreux fans ont senti que ses paroles sonnaient creux en regardant Bogaerts partir il y a un peu plus d’un mois. Henry n’a pas aidé son cas en notant que les prix élevés des billets de l’équipe aident à aligner la masse salariale de l’équipe.

Dans l’ensemble, le premier jour d’un événement organisé par les Red Sox pour célébrer leur appréciation pour les fans s’est terminé dans une atmosphère aussi inconfortable que possible. Les membres du front office, les entraîneurs et les joueurs se promèneront et se mêleront aux fans samedi au Mass Mutual Center pour des photos, des séances d’autographes et des tables rondes, mais le ton approximatif du week-end était déjà donné vendredi soir.

(Photo de John Henry : Billie Weiss / Boston Red Sox / Getty Images)