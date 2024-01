John Harbaugh des Ravens sur le jeu de Mark Andrews – “Toujours en l’air”

OWINGS MILLS, Maryland – L’entraîneur des Ravens de Baltimore, John Harbaugh, a déclaré qu’il n’était pas encore décidé si l’ailier rapproché Mark Andrews participerait au match éliminatoire de la ronde de division samedi contre les Texans de Houston.

Andrews, qui est officiellement répertorié comme douteux, s’est entraîné cette semaine pour la première fois depuis qu’il s’est blessé à la cheville gauche le 16 novembre. Il a fait un bond en avant lors de l’entraînement de mardi et était un participant à part entière mercredi.

“Mark est toujours en l’air”, a déclaré Harbaugh après l’entraînement de jeudi.

Andrews est la cible préférée de Lamar Jackson depuis qu’ils ont tous deux été sélectionnés par Baltimore lors du repêchage de 2018. Au cours des cinq dernières saisons, Andrews a été l’un des ailiers rapprochés les plus prolifiques de la ligue, se classant parmi les trois premiers avec 347 réceptions (deuxième parmi les ailiers serrés), 4 305 verges sur réception (troisième) et 37 touchés (deuxième).

Les Ravens pensaient initialement qu’Andrews avait subi une blessure mettant fin à la saison, mais lui ont ensuite donné « une chance extérieure » de revenir pour les séries éliminatoires. Pour accélérer son rétablissement, Andrews a apporté une chambre à oxygène hyperbare dans sa maison.

Lorsqu’on lui a demandé quel serait le facteur décisif pour savoir s’il jouerait samedi, Andrews a répondu : “C’est ce que je ressens en fin de compte. Juste savoir à quel point cette équipe est bonne, à quel point nos joueurs sont bons, à quel point nos ailiers rapprochés sont bons. , si je sens que je vais être utile à l’équipe, j’y vais. Si je sens que je suis proche mais pas là, [I’ll] laissez ces gars partir et j’espère obtenir [there] Le weekend prochain.”

Les Ravens ont comblé le vide d’Andrews dans le jeu de passes. En six matchs sans Andrews, l’ailier rapproché Isaiah Likely a capté 21 passes pour 322 verges et cinq touchés.

Même s’il est possible qu’Andrews revienne samedi, les Ravens seront privés du demi de coin Marlon Humphrey. Il ne s’est pas entraîné de la semaine en raison d’une blessure au mollet et a été officiellement exclu jeudi.

Ronald Darby, qui compte 95 départs en carrière dans la NFL, devrait remplacer Humphrey.