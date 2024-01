John Harbaugh des Ravens attribue à Andy Reid des Chiefs les premières leçons de la NFL

John Harbaugh et Andy Reid ont participé ensemble à de nombreux matchs pour le titre de conférence.

Le match de championnat de l’AFC de dimanche sera le premier depuis longtemps – et un peu différent. Au lieu de patrouiller sur la même ligne de touche, ils peuvent se regarder à travers le terrain lorsque les Ravens de Baltimore, n°1, accueilleront les Chiefs de Kansas City, n°3.

Reid, entraîneur-chef des Chiefs depuis 2013, a participé à cinq matchs de championnat de la NFC au cours de son mandat avec les Eagles de Philadelphie (1999-2012). Harbaugh a été assistant de Reid – d’abord comme coordonnateur des équipes spéciales pendant huit saisons, puis comme entraîneur des arrières défensifs en 2007 avant que les Ravens ne l’embauchent comme entraîneur-chef en 2008. Il a entraîné quatre matchs consécutifs pour le titre.

“C’est évidemment un gros problème en termes de relation”, a déclaré Harbaugh lundi. «Cela remonte à très, très loin. Le plus grand respect pour Andy, la plus grande appréciation pour ce qu’il a accompli en tant qu’entraîneur. Nous avons participé à de nombreux matchs de championnat – beaucoup de matchs éliminatoires. J’ai tellement appris. J’ai tellement appris en tant qu’entraîneur et en tant que personne.

Reid, 65 ans, est le plus ancien entraîneur-chef actif de la NFL. Harbaugh est deuxième avec 61 ans. Ils restent des amis proches et les doyens de leur profession.

“Il connaît tout le jeu”, a déclaré Reid à propos de son mentoré. « Il a été un excellent entraîneur des unités spéciales, un excellent entraîneur secondaire et un excellent entraîneur-chef. Très fier de lui pour tout ce qu’il a fait et accompli.

Ce qu’Andy Reid a enseigné à John Harbaugh

Derrière le bureau de Reid à Philadelphie se trouvait une fiche 3×5 sur un tableau d’affichage.

“Il disait : ‘Ne jugez pas'”, a déclaré Harbaugh.

Finalement, Harbaugh a trouvé le courage de poser des questions à Reid à propos de la carte. Fondamentalement, a répondu Reid, c’était un principe biblique.

« Amenez les gens là où ils se trouvent. Supposons le meilleur. Essayez de communiquer avec tout le monde sur un pied d’égalité. Je n’ai jamais oublié cela », a déclaré Harbaugh.

Harbaugh était jeune et il comprenait les choses, a-t-il déclaré. Reid n’a pas eu besoin de le garder dans l’équipe lorsqu’il a pris ses fonctions à Philadelphie. “C’était bien de sa part”, a déclaré Harbaugh. “J’espère qu’il est content de l’avoir fait, en y repensant.”

Cela a aidé que Reid connaisse le père de Harbaugh, Jack Harbaugh.

“Son père était le meilleur”, a déclaré Reid aux journalistes mercredi.

Jack Harbaugh a connu Reid grâce à ses liens avec l’entraîneur de BYU LaVell Edwards, pour qui Reid a joué à l’université et a ensuite été entraîneur.

“Quand j’ai rencontré John, je me suis dit : ‘Mec, si tu es à moitié aussi bon que ton père, tu es là'”, a déclaré Reid. “Donc, cela n’a pas pris très longtemps.”

Les Eagles n’ont pas remporté beaucoup de ces matchs pour le titre NFC – une fois lors de leurs cinq essais sous Reid.

Reid (record en carrière de 282-160, séries éliminatoires comprises) a remporté deux Super Bowls depuis qu’il est devenu entraîneur-chef des Chiefs en 2013 et a mené son équipe à six matchs consécutifs de championnat de l’AFC. Harbaugh (272-108) n’a pas participé au match pour le titre de conférence depuis une décennie et possède une bague du Super Bowl.

Reid ne sera pas le seul visage familier sur la ligne de touche adverse pour Harbaugh dimanche. Le coordonnateur défensif des Chiefs, Steve Spagnuolo, a passé plusieurs années comme assistant défensif à Philadelphie, et le coordonnateur des équipes spéciales, Dave Toub, était avec les Eagles de 2001 à 2003.

“C’est juste un groupe de personnes très talentueuses”, a déclaré Harbaugh, “et (j’ai) le plus grand respect pour eux.”