John Gwynne: l’ancien commentateur de Sky Sports décède à l’âge de 77 ans | Fléchettes Nouvelles

John Gwynne est décédé à l’âge de 77 ans

L’ancien commentateur et diffuseur de fléchettes Sky Sports, John Gwynne, est décédé à l’âge de 77 ans à la suite de sa bataille contre le cancer.

Gwynne a fait partie de l’équipe de commentateurs de fléchettes Sky Sports pendant deux décennies – il a couvert le premier championnat du monde du WDC en 1993 – jusqu’à sa retraite en 2013 après avoir couvert 20 championnats du monde et 20 matchs mondiaux.

Il était également un journaliste de match régulier sur Sky Sports ‘Soccer Saturday et a également couvert le cricket, la ligue de rugby et le speedway.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Suite à la triste nouvelle du décès de l’ancien commentateur de fléchettes Sky Sports et diffuseur John Gwynne, nous jetons un coup d’œil à certaines de ses lignes de commentaires les plus mémorables Suite à la triste nouvelle du décès de l’ancien commentateur de fléchettes Sky Sports et diffuseur John Gwynne, nous jetons un coup d’œil à certaines de ses lignes de commentaires les plus mémorables

Gwynne, qui a rendu compte des fléchettes pour la radio et du “Darts Phone Line Commentary” avant de rejoindre Sky Sports, après avoir quitté sa carrière initiale d’enseignant, a été intronisé au Temple de la renommée de la Professional Darts Corporation en 2014.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

“John était une figure respectée et populaire dans les fléchettes et dans les médias sportifs et c’est un moment triste pour tous ceux qui le connaissaient”, a déclaré le directeur général de PDC, Matt Porter.

“En tant que membre de l’équipe originale de commentateurs de Sky Sports aux côtés de Sid Waddell et Dave Lanning, la voix distinctive de John faisait partie de la bande originale des années de formation du PDC et ils ont formé un trio emblématique.

“John était extrêmement passionné par le sport des fléchettes et a apporté une grande contribution à tous les niveaux au cours de sa carrière.

“Nous envoyons nos condoléances et notre sympathie à la famille et aux amis de John.”

Plus à venir…

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité