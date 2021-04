JOHN Grisham a rappelé la réaction hilarante de sa femme lorsqu’il a écrit une scène érotique en admettant «en savoir très peu sur le sexe».

L’auteur à succès a parlé du processus d’écriture classé X au cours d’un épisode animé de La vue mercredi, les hôtes étaient en hystérie.

6 John Grisham a déclaré à The View que sa femme, Renee, avait dit un jour à un intervieweur: « Il en sait très peu sur le sexe ». Crédits: Getty

6 Il a dit aux hôtes qu’il « espérait » qu’elle plaisantait. Crédit: ABC

Lorsque Joy Behar a demandé pourquoi il évitait le sujet et les scènes de sexe dans ses livres, Grisham a dit qu’il avait écrit un chapitre vraiment « torride, torride » spécialement pour sa femme – mais elle n’a pas eu la réaction qu’il attendait.

Au cours du segment classé X, Grisham a également rappelé comment sa femme avait dit une fois à un intervieweur « qu’il en savait très peu sur le sexe ».

«Il y a des années, j’écrivais un livre, un thriller juridique. Avait un fort caractère féminin et un fort caractère masculin », a-t-il déclaré.

« Et il était temps pour eux de sauter enfin dans le sac … »

Alors que les animateurs du talk-show de jour commençaient à sourire et à rire, Grisham a noté que sa femme, Renee, avait «toujours dit que les hommes ne pouvaient pas écrire de sexe» – et plus tard, a révélé qu’elle se moquait de sa tentative de le faire comme «pathétique». «

«J’ai donc écrit cette scène de sexe vraiment torride et érotique pour qu’elle la lise», a-t-il déclaré.

«Je n’allais pas le mettre dans le livre, mais j’allais lui prouver que je pouvais écrire une scène de sexe vraiment torride, presque torride.

L’écrivain a dit qu’il avait donné le livre à sa femme et qu’elle était allée le lire, mais qu’il n’avait pas exactement obtenu la réponse qu’il aurait pu souhaiter lorsqu’elle est arrivée au «chapitre du sexe».

«Je l’ai entendue rire à l’arrière de la maison», a-t-il révélé.

Il a expliqué qu’il était allé demander à son épouse de quoi elle riait et elle a répondu: «Les hommes ne peuvent pas écrire de sexe.»

«C’est pathétique», a déclaré Grimham, citant sa femme.

« C’est pourquoi je ne pouvais pas », expliqua-t-il, alors que les animateurs ricanaient. « Je n’écris pas sur le sexe. »

«Elle plaisantait en quelque sorte – j’espère», a-t-il ajouté.