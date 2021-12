John Green a eu la réponse la plus « fautive dans nos étoiles » à quelqu’un qui ne l’avait pas lu

Le livre à succès de John Green « The Fault in Our Stars » qui a stimulé le film à succès avec Ansel Elgort et Shailene Woodley et a également inspiré le film hindi « Dil Bechara » avec feu Sushant Singh Rajput et Sanjana Sanghi, aura 10 ans en janvier 2022. Green a tweeté le fait le 20 décembre en écrivant: « Dans 20 jours, La faute à nos étoiles aura dix ans. » Après sa sortie, le livre était extrêmement populaire parmi les jeunes lecteurs adultes. Alors que beaucoup ont été charmés par son émotivité, beaucoup d’autres ont ensuite décrié qu’il était de mauvaise qualité. À son apogée sur les réseaux sociaux, le livre et le film ont déclenché un modèle de mème viral qui a été utilisé n’importe où et partout. Cela avait à voir avec certaines lignes qui se produisent entre les protagonistes Hazel et Augustus : « D’accord ? D’accord » et « Peut-être que « d’accord » sera notre « toujours » ». Il semble que Green ait repris les lignes de son propre livre dans sa réponse à un utilisateur de Twitter qui avait commenté sous son message.

Alors que John Green publiait son tweet sur The Fault in Our Stars qui avait dix ans et remerciait tout le monde d’avoir aidé à le maintenir imprimé, un utilisateur de Twitter a écrit : « Je n’ai jamais vu le film ni lu le livre, est-ce bien ( sic). » Green a répondu de la manière la plus TFIOS possible: « C’est bon ».

Twitterati s’est bien amusé avec l’échange. Alors que certains discutaient des aléas d’être un écrivain célèbre sur Twitter, d’autres jouaient leur propre version de la saga « ok ».

Vampires. Je pense qu’il a besoin de plus de vampires pour s’y mettre. — Soula Papadopoulos (@SoulaPapadopo) 22 décembre 2021

M. VERT IL VOUS EST INTERDIT DE DIRE CE MOT MONSIEUR— Leah Yoonmi Lee Ⓜ️☘ (@leahh8123) 21 décembre 2021

Ce n’est pas facile d’être un écrivain célèbre sur Twitter. Ou n’importe quel écrivain. 😂— vraimentbadwriter (@reallybadwrite1) 21 décembre 2021

Les gens avaient des pensées sur le livre en général, ayant grandi depuis la première fois qu’ils l’avaient lu peut-être comme de jeunes adolescents. Certains avaient du mal à croire qu’il était sorti il ​​y a dix ans. Bien sûr, la pandémie mondiale a inévitablement trouvé une mention.

pouvez-vous faire un spin-off de covid intitulé « La faute dans notre SRAS » – Colin (@MUFColin) 20 décembre 2021

Quoi? Ce n’est pas vrai! The Fault in Our Stars n’a que cinq ans tout au plus !*Googling* …Oh non. Ohhh non. pic.twitter.com/dGeOHzmR1D — 𝑩𝑼𝑹𝑻⚧𝑵 🙃😀😘🤐😶 (@DewMan001) 20 décembre 2021

Un utilisateur de Twitter a écrit : « Et j’en suis toujours aussi amoureux ! J’ai toujours mes 7 exemplaires fièrement exposés dans ma bibliothèque ! Ce livre a changé le cours de ma vie – il m’a donné envie de travailler avec des jeunes atteints de cancer et maintenant je suis un radiologue diplômé en thérapie ! »

Et j’en suis toujours aussi amoureux ! J’ai toujours mes 7 exemplaires fièrement exposés dans ma bibliothèque ! Ce livre a changé le cours de ma vie – il m’a donné envie de travailler avec des jeunes atteints de cancer et maintenant je suis radiologue diplômée en thérapie ! ?? pic.twitter.com/D5ONsxIUbe– Sophie (@sophiejohnston_) 20 décembre 2021

C’est certainement le bon moment pour être John Green sur Twitter, semble-t-il.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.