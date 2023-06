John Gotti a-t-il été tué ? | Le soleil

JOHN Gotti était un gangster américain notoire et l’ancien patron de la famille criminelle Gambino à New York.

Il a commencé à diriger la mafia italienne en 1985 après avoir prétendument organisé le meurtre de l’ancien patron, Paul Castellano.

John Gotti a dirigé la famille criminelle Gambino de 1985 à 1989 Crédit : Getty

Qui était John Gotti ?

John Joseph Gotti Jr est né dans le Bronx, New York, et était le cinquième des 13 enfants de John Joseph Gotti Sr et Philomena « Fannie » DeCarlo.

Ses ancêtres sont originaires de San Giuseppe Vesuviano, dans la province de Naples, en Italie, d’où sont originaires ses parents.

Gotti aurait été impliqué dans des gangs de rue à New York à l’adolescence et aurait travaillé avec le gang Fulton-Rockaway Boys associé à la mafia pendant un certain temps.

Le chef de la mafia a eu cinq enfants : Victoria, Angel, John A, Peter et Frank Gotti avec sa femme Victoria DiGiorgio.

Il a travaillé comme presseur dans une fabrique de manteaux et comme assistant chauffeur de camion en 1962 avant de faire partie de la famille criminelle Gambino.

Finalement, Gotti aux côtés de ses frères Gene, Peter, Vincent et Richard a été initié à la famille criminelle Gambino.

Le travail de Gotti dans la famille du crime a conduit à de multiples arrestations et accusations.

Cependant, après une série d’acquittements, il a fini par purger une peine à perpétuité pour racket et meurtre.

John Gotti a-t-il été tué ?

En 1998, Gotti a reçu un diagnostic de cancer de la gorge et a été envoyé au United States Medical Center for Federal Prisoners à Springfield, Missouri, pour y être opéré.

Bien que la tumeur ait été retirée, on a découvert que le cancer était revenu deux ans plus tard et Gotti a été transféré dans l’établissement où il a passé le reste de sa vie.

L’état de Gotti a rapidement décliné et il est décédé le 10 juin 2002, à l’âge de 61 ans.

John. A Gotti a remplacé son père à la tête de la famille criminelle Gambino

Qui a remplacé John Gotti à la tête de la famille Gambino ?

Après son emprisonnement, le fils de John, John A. Gotti, a été nommé chef par intérim de la famille criminelle Gambino.

Il a été intronisé dans la famille la veille de Noël 1988 et a été nommé caporégime (membre de classement) deux ans plus tard.

John a occupé ce poste de 1992 à 1999 avant d’être emprisonné pour racket.

Il a échappé à la condamnation en 2010 après que quatre procès pour racket se soient soldés par des annulations de procès.

John a épousé plus tard Kimberly Albanese et le couple a six enfants, dont son fils John Gotti III qui est un combattant professionnel du MMA.

La famille réside à Oyster Bay Cove sur la côte nord de Long Island à New York.

Gotti soutient qu’il a depuis rompu tous les liens avec la famille Gambino et a écrit un livre en 2015 intitulé Shadow Of My Father.

Qui est le combattant MMA John Gotti III ?

John Gotti III est le fils de John Gotti et un professionnel des arts martiaux mixtes qui s’est maintenant fait un nom en tant qu’athlète supérieur sur le ring de boxe.

Gotti III était un joueur de football talentueux en grandissant, mais a fait la transition vers la musculation et les sports de combat après que son père l’ait initié aux arts martiaux mixtes.

Né le 2 novembre 1992, Gotti a un dossier de 5-1 en MMA et 2-0 en boxe professionnelle.

Gotti a ensuite affronté Floyd Mayweather le dimanche 11 juin 2023, avant que le combat ne sombre dans le chaos.

Le poids lourd léger a été disqualifié de son combat avec la légende Mayweather après une bataille houleuse en Floride.

La bagarre sauvage a vu les équipes du duo se battre sur le ring et autour de l’arène.

Gotti a ensuite été frappé d’une interdiction de six mois en Floride.

Gotti III a maintenant qualifié Mayweather d ‘ »ennemi à vie » sur les réseaux sociaux après le combat.

« La DBPR Florida Athletic Commission a pris des mesures immédiates dans la soirée du dimanche 11 juin et a suspendu John Gotti III pour six mois », a déclaré un porte-parole du Florida Department of Business and Professional Regulation, qui supervise la Florida State Athletic Commission. déclaration.

John Gotti III est une légende de la boxe avec une histoire familiale notoire