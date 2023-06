John Goodman se sent «horrible» pour Roseanne Barr après la controverse: «Elle est juste sa propre personne»

John Goodman a joué le mari de Roseanne Barr à la télévision pendant plus de 10 ans, mais cela a changé après que Barr a fait des commentaires douteux sur Twitter en 2018.

Parlant de Barr maintenant, Goodman a exprimé qu’il avait de fortes émotions à propos des circonstances du licenciement de Barr de leur émission, mais il ne sait pas si ces sentiments seraient suffisants pour lui faire envisager de retravailler avec elle.

Après avoir joué Dan et Roseanne Conner sur « Roseanne » de 1988 à 1998, Goodman et Barr ont accepté de faire un redémarrage de l’émission du même nom. La saison de neuf épisodes a été diffusée de mars à mai 2018, mais cet été-là, Barr a fait une série de commentaires racistes à propos de Valerie Jarrett, une ancienne conseillère de l’ancien président Obama, et elle a été renvoyée de l’émission. Barr a contesté les affirmations et s’est excusé d’avoir fait une « mauvaise blague ».

Parce que le redémarrage a réussi, le réseau a pris la décision de changer le titre de « Roseanne » à « The Conners », et la disparition de Barr a été expliquée par une mort hors écran. Pour Goodman, ce fut une période difficile.

Dans une interview accordée au Sunday Times la même année, Goodman a déclaré: « J’ai été surpris de la réponse. Et c’est probablement tout ce que je devrais dire à ce sujet … Je sais pertinemment qu’elle n’est pas raciste. »

Il a ajouté qu’elle « vivait l’enfer » à cause de la controverse.

Lors d’une conversation avec Variety au Festival de Télévision de Monte-Carlo la semaine dernière, on a demandé à Goodman s’il regrettait ces commentaires.

« Non, » répondit-il. « À l’époque, je me souviens d’être allé à une sorte de junket où ils ont vu le pilote, puis les interviews, et cela s’est transformé en une attaque. Et cela m’a mis très mal à l’aise avec le fait qu’ils attaquent Roseanne. »

Il a poursuivi : « Je me sentais mal pour elle. Je me sens mal à propos de tout ça. Nous avons passé un bon moment. Et je l’aime. Elle est juste sa propre personne. »

Bien qu’il l’aime toujours, il semble qu’il ne soit pas entièrement à l’aise avec l’idée de se lier à nouveau à elle professionnellement.

« Je ne sais pas », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé s’il travaillerait avec elle maintenant. « Si elle aimerait… je ne sais pas. Elle me manque. Je lui souhaite bonne chance.

Il avait également de belles choses à dire sur les contributions de Barr à l’émission désormais connue sous le nom de « The Conners ».

« Beaucoup de gens sont liés à la lutte pour vivre d’un chèque de paie à l’autre », a-t-il déclaré, faisant référence aux problèmes de cols bleus de la famille Conner qui sont au cœur de la série depuis sa création. « Et nous essayons de le gérer avec humour. »

« Roseanne a dit quelque chose très tôt dans le processus : ‘Ce n’est pas parce que nous sommes pauvres que nous sommes stupides.’ Et je pense que cela a beaucoup à dire pour la série, mais c’est une lutte qui est gérée avec humour. »