John Goodman montre une perte de poids impressionnante dans de nouvelles photos choquantes

La perte de poids initiale de John Goodman a surpris beaucoup de ceux qui avaient l’habitude de le voir dans des films comme « O Brother, Where Art Thou? » et « Le Grand Lebowski ».

En plus de dire qu’il pesait environ 400 livres, Goodman n’a jamais révélé exactement combien de poids il avait perdu, bien qu’il soit estimé à au moins 100 livres ou plus.

Dans de nouvelles photos, il est clair que l’acteur a réussi à maintenir son physique plus mince au fil des ans.

Aujourd’hui, l’homme de 70 ans a assisté au Festival de télévision de Monte-Carlo, où 30 minutes ont été inscrites au programme pour permettre aux gens de rencontrer l’acteur bien-aimé.

Vêtu d’un pantalon kaki, d’un blazer noir et d’une cravate jaune, il avait l’air assez différent de l’homme qui est devenu célèbre en jouant le rôle de Dan Conner dans « Roseanne ».

S’adressant à ABC News en 2016, il a expliqué comment il avait pu commencer à perdre du poids, en disant: « J’ai juste arrêté de manger tout le temps. J’avais une poignée de nourriture et ça allait dans ma bouche. J’étais juste Je mangeais tout le temps. Je mangeais juste avec de l’alcool. »

Goodman a également été ouvert sur sa lutte contre l’alcoolisme – après 30 ans de lutte contre la dépendance, il est devenu sobre en 2007.

« Auparavant, je prenais trois mois, perdais 60 ou 70 livres, puis me récompensais avec un pack de six de Bud ou autre et revenais simplement à mes anciennes habitudes », a-t-il déclaré au point de vente. « Puis cette fois, j’ai voulu le faire lentement, bouger, faire de l’exercice. J’arrive à l’âge où je ne peux plus me permettre de rester assis. Et ça me donne l’énergie pour travailler, parce que le travail est très épuisant. »

Quant à son raisonnement, il a dit: « Je suis juste fatigué, malade et fatigué de me regarder. Vous vous rasez dans le miroir et vous ne voulez pas vous regarder. Cela devient dangereux. »

« Je pense que vous essayez de combler un vide qui ne peut être comblé que s’il est rempli de bonté, d’une sorte de spiritualité, sans parler de religion », a-t-il poursuivi. « Mais juste une croyance en quelque chose de plus élevé que vous-même, un but. Mais au lieu de le remplir d’alcool, de cocaïne ou de nourriture, vous reconnaissez simplement que c’est là. Vous ne pouvez pas le remplir. Et vous continuez et vivez avec. »