John Geddert, ancien entraîneur de gymnastique olympique, se tue après avoir été accusé de traite d’êtres humains et d’agression sexuelle

LANSING, Michigan – Le bureau du procureur général du Michigan a confirmé que l’ancien entraîneur de gymnastique olympique John Geddert s’était suicidé.

« Mon bureau a été informé que le corps de John Geddert a été retrouvé tard cet après-midi après s’être suicidé », a déclaré le procureur général Dana Nessel dans une déclaration écrite. « C’est la fin tragique d’une histoire tragique pour toutes les personnes impliquées. »

La police de l’État du Michigan enquête sur la mort.

Les responsables ont inculpé Geddert jeudi matin de 24 chefs d’accusation, notamment de traite d’êtres humains, d’agression sexuelle, de racket et de mensonge à la police.

Plus tôt jeudi après-midi, un membre du personnel de l’AG a confirmé que Geddert n’était pas encore arrivé pour sa mise en accusation prévue.

Geddert, 63 ans, était auparavant propriétaire et entraîneur du club de gymnastique Twistars à Dimondale, dans le Michigan, où des centaines de femmes affirment que le délinquant sexuel condamné Larry Nassar les a agressées sexuellement. Beaucoup ont déclaré que Geddert était au courant de ces abus, car Nassar avait régulièrement traité de jeunes athlètes dans une arrière-salle de Twistars.

Geddert a fait face à 20 chefs d’accusation de traite d’êtres humains et de travail forcé, un chef d’agression sexuelle au premier degré, un chef d’agression sexuelle au deuxième degré, de racket et de mensonge à un policier.

Ses prétendus mensonges à la police comprennent:

Rôle de Nassar en tant que médecin d’équipe chez Twistars

Dire qu’il n’avait jamais entendu de plaintes concernant le traitement de Nassar

Niant qu’il était au courant de la présence d’athlètes recevant des traitements intravaginaux chez Twistars

Dire que les hommes n’étaient pas autorisés dans le vestiaire féminin

Les accusations de traite des êtres humains étaient liées au travail forcé ayant causé des blessures à 19 athlètes, tous mineurs. L’une des personnes a deux chefs d’accusation.

Les accusations de trafic auraient toutes eu lieu entre 2008 et 2018. Geddert aurait pu faire face à jusqu’à 20 ans de prison pour les six chefs d’accusation concernant des mineurs et jusqu’à 15 pour les 14 autres chefs d’accusation.

Nessel a déclaré lors d’une conférence de presse jeudi que les accusations allèguent que Geddert a utilisé la force, la fraude et la coercition contre de jeunes athlètes et les a fait subir de multiples actes de violence verbale, émotionnelle, physique et sexuelle.

Nessel a déclaré que les athlètes qui travaillaient avec lui avaient été soumis à un entraînement physique excessif et qu’ils étaient forcés de performer alors qu’ils étaient blessés. Les athlètes ont également tenté de se suicider, se sont fait du mal et souffraient de troubles alimentaires, a-t-elle déclaré.

Le procureur général adjoint Danielle Hagaman-Clark a déclaré que l’accusation de mensonge à la police est la seule accusation qui lie directement Geddert à Nassar. Cette accusation allègue qu’il savait que Nassar abusait sexuellement des athlètes, n’a pas pris de mesures et a menti à la police lorsqu’on lui a posé des questions à ce sujet.

« Ces accusations contre M. Geddert concernent ses actes et les siens », a déclaré Hagaman-Clark. « (Les accusations concernent) son comportement dans son gymnase lié à son entraînement. »

Les deux accusations d’agression sexuelle impliquent un athlète de 13 à 16 ans. La victime est la même dans les deux accusations. Une agression sexuelle au premier degré peut entraîner une peine allant jusqu’à la prison à vie.

L’accusation de racket de Geddert découle des accusations de trafic et allègue qu’il a trafiqué 15 des athlètes, connus uniquement par leurs initiales, pour un gain financier. L’adresse indiquée pour le racket est 9410 Davis Highway à Dimondale, qui est l’ancien bâtiment utilisé par Twistars.

Geddert fait l’objet d’une enquête depuis trois ans, qui a commencé presque immédiatement après les audiences de détermination de la peine de Nassar en janvier 2018.

Suicide Lifeline: Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes aux prises avec des pensées suicidaires, vous pouvez appeler la US National Suicide Prevention Lifeline au 800-273-TALK (8255) à toute heure du jour ou de la nuit ou discuter en ligne.