John G. «Jack» Lindsey | Actualités, Sports, Emplois

John G. « Jack » Lindsey, 86 ans, résident de longue date de Saybrook, Sheffield, Pennsylvanie, est décédé paisiblement entouré de sa famille le jeudi matin 21 septembre 2023, à Colonial Courtyard à Clearfield, Pennsylvanie, avec sa famille aimante à ses côtés.

Il est né à Sheffield, en Pennsylvanie, le 4 novembre 1936, de Gerald Lindsey et Hazel (Greenawalt) Lindsey. Après avoir fréquenté l’école à Sheffield, Jack a servi son pays dans la Garde nationale militaire, puis dans la réserve militaire. Il était protestant de foi et fréquentait l’Église méthodiste libre lorsqu’il était enfant. Le 20 juillet 1956, il épouse l’amour de sa vie et sa voisine d’à côté, Lucille. « Soeur » Dunn à Russell, Pennsylvanie. En 1960, il a commencé à travailler à la National Forge à Irvine, en Pennsylvanie, en tant qu’ouvrier et a pris sa retraite en 1999 en tant que contremaître général.

John aimait le plein air. Il aimait la chasse, la pêche et le jardinage. Son passe-temps favori était le travail du bois, et on pouvait toujours le trouver dans son garage en train de travailler sur quelque chose. Plusieurs fois, tu pourrais trouver Jack et son « Lue » comme il l’appelait, assis sur la balançoire du porche, profitant de leur temps ensemble avec Jack dans sa chemise à carreaux bleue préférée.

La famille était la plus importante pour Jack et il manquera beaucoup à ses enfants, Kathleen (Reed) Johnson, Clearfield, PA, Amy (Raymond Collins), Lindsey, Utica, NY et John A. (Christina) Lindsey, Sheffield, PA; Petits-enfants : Erin (Penny) Drag, Ian (Harmonie) Lester, Adam (Tiffany) Lester, Alicyn (Joshua) Loney, Jack, Wyatt, Zeke, Declan Lindsey, Nathaniel et Evan Collins, Christina (Jeff) Marcello, Tyson (Lindsay) Johnson ; Arrière-petits-enfants : Taylor Brennin, Kadence, Seth, Quinn, Claire, Rowan, Grady, Celine, Harper, Eliza et Shane ; sa sœur, Kandace (Kandy) Lindsey Carlson. Il laisse également dans le deuil sa chère amie, Mary Fryer, de Colonial Courtyard. Il a été précédé dans la mort par ses parents, son épouse Lucille Lindsey en 2016, une sœur, Mabel Arp, trois frères, Gerald (Jerry) Lindsey, Forrest (Bunk) Lindsey et Rodney (Skip) Lindsey.

La famille de Jack accueillera famille et amis le lundi 25 septembre 2023, de 15h00 à 18h00 à la Maison Funéraire Borden à Sheffield. Les visites auront également lieu de 14h00 à 15h00 le mardi 26 septembre 2023 à l’église méthodiste unie de Sheffield. Les services suivront à 15h00 sous la présidence du pasteur Ruth Ann Varrato. L’inhumation suivra au cimetière de Barnes. Les honneurs militaires seront accordés par Sheffield, Clarendon VFW et la garde d’honneur de la Légion américaine de Warren.

La famille demande respectueusement que des dons commémoratifs soient faits au programme (subvention) du Conservatoire du district scolaire de la région de Warren. Pour laisser vos condoléances en ligne à John G. (Jack) Lindsey, veuillez visiter www.bordenfuneralhome.com. La famille de Jack souhaite également remercier chaleureusement le personnel du Colonial Courtyard de Clearfield pour les soins et l’attention exceptionnels qu’ils ont prodigués à Jack.