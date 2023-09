John Fury révèle pourquoi il s’est déchaîné à l’intérieur de la Wembley Arena

L’ancien boxeur irlandais John Fury a finalement révélé la raison pour laquelle il a perdu son sang-froid et provoqué une bagarre sur scène à Wembley Arena le mois dernier. KSI, Logan Paul a rejoint Dillon Danis, Tommy Fury et John en conférence de presse à Londres pour une confrontation visant à promouvoir leurs matchs de boxe prévus en octobre. Lors de la conférence de presse, KSI a demandé pourquoi le champion du monde des poids lourds Tyson Fury évitait le détenteur des titres WBA, IBF et WBO Oleksandr Usyk. « Pourquoi Tyson Fury évite-t-il Usyk ? Pourquoi combat-il Ngannou ? SportBible a cité KSI comme disant. Cette question a agité John qui a renversé quelques tables menant à une évasion au corps à corps sur scène. John a maintenant admis que les commentaires de KSI l’avaient touché, provoquant une colère furieuse sur scène. En parlant à GiveMeSport, John a déclaré : « Tyson n’évitera aucun homme au monde. Tyson est un guerrier… c’est ce qui a tout déclenché.

John Fury est un ancien boxeur irlandais qui se trouve également être le père de Tyson Fury. Il était présent à la Wembley Arena pour soutenir son fils, Tommy Fury, avant son affrontement contre KSI à l’AO Arena de Manchester le 14 octobre. Plusieurs insultes ont été lancées parmi les combattants lors de la conférence de presse. L’homme de 59 ans était visiblement fatigué des quolibets personnels avant de perdre la tête et de se déchaîner sur scène.

La sécurité a dû intervenir, mettant un terme brutal à la conférence. John a en outre parlé de la confrontation dans l’interview en disant qu’il avait regardé le clip le lendemain de la bagarre sur scène. Il a dit qu’il l’avait perdu et qu’il avait « laissé quelques enfants » le liquider. Cependant, il était prêt à assumer l’entière responsabilité de ses actes. John avait également mis en ligne une vidéo sur la plateforme X, s’excusant pour son comportement à Wembley.

Le partenaire commercial et ami de KSI, Logan Paul, affrontera également le combattant de MMA Dillion Danis dans une compétition en tête-à-tête lors du même événement. Le dernier combat de KSI a été plein de controverses lorsqu’il a éliminé Joe Fournier en mai. Le match a ensuite été déclaré sans compétition. Certaines images du match ont été publiées montrant KSI portant un coup de coude lors des phases finales du match. Son bilan s’élève actuellement à 5-0. Son concurrent et frère de Tyson Fury, Tommy, a quant à lui récemment enregistré sa neuvième victoire consécutive contre Jake Paul en Arabie Saoudite en février.

En parlant de Tyson Fury, le boxeur anglais a été sous les projecteurs ces derniers temps, surtout après la première de son émission Netflix « At Home with the Furys ». L’émission a été un succès instantané auprès des abonnés puisque le premier épisode de la série a attiré plus de 2 millions de téléspectateurs.