John Fury a réitéré son désir de combattre Mike Tyson après l’avoir interpellé lors de la conférence de presse Tyson Fury contre Francis Ngannou.

Fury et Ngannou devraient se battre en Arabie Saoudite samedi soir, mais leur conférence de presse a été détournée par la proposition de combat de Fury Sr à Tyson, qui est dans le coin de Ngannou samedi soir.

2 John Fury a défié Mike Tyson dans un combat lors de la conférence de presse Fury vs Ngannou et a dû être éloigné par la sécurité à un moment donné. Crédit : X : @boxingontnt

Alors que la légende de la boxe est restée timide en entendant la proposition de Fury de se battre après la cloche samedi soir, John a doublé sa proposition dans une interview une fois la conférence de presse terminée.

S’adressant à Boxing King Media, Fury a déclaré : « Il s’agit de divertir le monde et si je peux le faire, ce sera la cerise sur le gâteau de ma vie pour combattre cette grande puissance.

« Gagner, perdre, je ne dis pas que je peux le battre mais John Fury donnera une bonne image de lui-même.

“Je me tiendrai au milieu du ring et j’échangerai jusqu’à ma mort.”

Interrogé sur la conférence de presse, Fury a déclaré : « Avec le grand Mike Tyson, ça doit être le meilleur, n’est-ce pas ?

“De près et personnellement, nous avons eu des allers-retours et des allers-retours, j’en ai apprécié chaque minute.

« Je suis un combattant ; gagner, perdre ou faire match nul. Rien au monde ne peut m’arriver qui ne soit déjà arrivé et je suis là. Je ne vais nulpart.

«J’ai récupéré mon fils à 1 million et 20 pour cent.»

2 Fury ne recule pas et espère affronter Mike Tyson Crédit : Getty

Il a ajouté : « Je me fiche de ce qu’il [Tyson] est parti. Il est vieux comme moi.

“Je sais ce qu’il me reste, mes couilles et mon cœur et c’est tout ce dont tu as besoin et avec eux tu peux déplacer une montagne.”