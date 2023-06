John Forsyth: Ce que nous savons du médecin disparu du Missouri retrouvé mort dans le nord-ouest de l’Arkansas

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Dr John Forsyth était le plus heureux que sa famille l’ait vu depuis longtemps.

Son divorce venait d’être finalisé et il venait de demander à sa nouvelle compagne de l’épouser.

Trois jours après la proposition, Forsyth, 49 ans – qui avait également lancé une entreprise de crypto-monnaie avec son frère – a quitté son service d’hôpital dans le Missouri Ozarks et a dit à sa nouvelle fiancée qu’il la verrait bientôt.

Le père de sept enfants n’a jamais été revu ni entendu.

Mardi (30 mai), après une recherche désespérée de neuf jours, le corps de Forsyth a été retrouvé dans un lac du nord-ouest de l’Arkansas par un kayakiste de passage.

Sa voiture avait été retrouvée déverrouillée et abandonnée dans un centre aquatique quelques jours plus tôt – avec son passeport, son portefeuille, deux téléphones, son ordinateur portable et les clés de son camping-car à l’intérieur.

Ce qui a conduit la fortune du médecin à prendre une tournure aussi catastrophique reste un mystère, les membres de sa famille en deuil cherchant désespérément des réponses.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent sur l’affaire :

Derniers mouvements connus

Forsyth, 49 ans, a été entendu pour la dernière fois vers 7 heures du matin le 21 mai.

Le médecin des urgences venait de terminer un quart de travail à l’hôpital Mercy de Cassville, une ville éloignée de 3 100 habitants au cœur des Ozarks du Missouri.

Il envoyait un SMS à sa nouvelle fiancée alors qu’il quittait l’hôpital en prévoyant de la voir.

« Il lui envoyait des textos comme » Hé, mon service est terminé « et » Je te verrai un peu plus tard « », a déclaré son frère Richard Forsyth. La bête quotidiennela semaine dernière.

« Et quelques minutes plus tard, il arrête de répondre aux SMS et on le voit marcher vers son camping-car. »

Forsyth garait souvent son camping-car dans le parking de l’hôpital pour pouvoir y dormir pendant sa garde.

Quelques minutes plus tard, vers 7 h 15, Forsyth a été capturé sur des images de surveillance conduisant son deuxième véhicule – un Black Infiniti – dans le parking du parc aquatique de Cassville.

Le Dr John Forsyth a disparu le 21 mai alors qu’il quittait une équipe d’hôpital (Facebook)

Un SUV blanc a ensuite été capturé en train de s’approcher du véhicule quelques minutes plus tard, a déclaré Richard.

Le SUV est parti quelques minutes plus tard avant que Richard ne dise que son frère a été vu sur les images en train de sortir de son véhicule environ 10 à 15 minutes plus tard et de se promener.

« Et puis il s’éloigne de sa voiture », a-t-il déclaré.

L’alarme a été déclenchée plus tard dans la journée lorsque Forsyth ne s’est pas présenté pour son prochain quart de travail à l’hôpital.

L’hôpital et son frère ont déclaré qu’il était totalement hors de propos pour lui de s’absenter du travail.

Au cours des 15 années où il avait travaillé à l’hôpital Mercy, le médecin dévoué n’avait jamais manqué un seul quart de travail.

« Le Dr Forsyth n’a jamais manqué un quart de travail sans nous en informer dans le passé, alors quand il n’est pas arrivé pour son quart de travail prévu et que nous n’avons pas pu le joindre, nous sommes devenus inquiets et avons alerté les autorités », a déclaré l’hôpital.

« Nous invitons tout le monde à se joindre à nous pour prier pour son retour en toute sécurité. »

Richard a dit La bête quotidienne « il ne manquerait pas un quart de travail même si ses globes oculaires sortaient de leurs orbites ».

« C’était un drapeau rouge immédiat », a-t-il déclaré.

Ses collègues de l’hôpital ont signalé sa disparition à la police de Cassville ce jour-là.

La recherche

Deux jours plus tard, le 23 mai, l’Infiniti de Forsyth a été retrouvée abandonnée dans une région éloignée près du centre aquatique de Cassville.

La voiture avait été laissée non verrouillée et les enquêteurs ont trouvé à l’intérieur ses deux téléphones portables, son ordinateur portable, ses clés, son portefeuille et son passeport.

Plusieurs organismes chargés de l’application de la loi, dont la Missouri State Highway Patrol, ont effectué des recherches approfondies dans un rayon de neuf milles autour du parc.

Des drones à imagerie thermique et des chiens K9 ont été recrutés pour aider à la recherche, mais ils n’ont trouvé aucun indice sur l’endroit où se trouvait le médecin.

Alors que la recherche se poursuivait, les membres désespérés de la famille de Forsyth ont créé une page Facebook intitulée « Find Dr John Forsyth » pour sensibiliser le public à l’affaire et rechercher des informations auprès du public.

La voiture du Dr Forsyth a été retrouvée au centre aquatique de Cassville (ci-dessus) (KOLR)

Lundi, la sœur de Forsyth, Tiffany, a publié une mise à jour sur son frère.

« Mon frère a maintenant disparu depuis une semaine. Je suis en deuil, j’ai peur et j’ai l’impression que le monde a basculé dans le chaos », a-t-elle écrit.

« J’ai souvent eu l’impression que Johnny et moi étions les deux faces d’une même médaille. Nos vies nous ont menés dans des directions très différentes, mais au cours des deux dernières années, nous nous sommes liés par notre désir intense de comprendre les mystères de l’univers, et j’ai chéri ces conversations comme des bijoux précieux. Je rencontre rarement quelqu’un avec qui je peux échanger des idées comme lui.

« Maintenant, il a disparu, apparemment dans les airs. Nous avons tellement plus à dire. J’ai tellement peur qu’il soit juste parti. S’il vous plaît, ne laissez pas cela se terminer ainsi. Le trou qui laissera dans ma vie sera vide pour toujours. S’il vous plaît, aidez-nous à le retrouver.

Spéculation

La famille de Forsyth a déclaré qu’il n’y avait aucun signe avant-coureur avant sa disparition alors que les spéculations et les théories se répandaient en ligne.

Richard a dit qu’il avait vu son frère pour la dernière fois quelques jours avant sa disparition et qu’il semblait le plus « heureux » qu’il l’ait vu depuis un moment.

« Nous avons dîné mercredi avant sa disparition, et nous nous sommes assis et avons parlé pendant trois heures », a-t-il déclaré à AP.

« Je lui ai dit que c’était le plus heureux que je l’aie vu depuis longtemps. Son divorce a été prononcé le 11 mai et je pense que cela lui a donné de l’énergie pour l’avenir.

Forsyth avait également fait des plans pour l’avenir, proposant à sa nouvelle petite amie trois jours seulement avant sa disparition.

Il était un père adoré de ses sept enfants et se souciait vraiment de ses patients, a déclaré Richard.

Alors que l’affaire attirait l’attention en ligne, les spéculations se sont multipliées selon lesquelles la disparition du médecin pourrait être liée à son récent divorce ou à l’entreprise de crypto-monnaie qu’il avait lancée avec son frère.

Lors de son divorce, Forsyth a reçu une ordonnance du tribunal l’obligeant à payer près de 20 000 $ en pension alimentaire pour enfants et une pension alimentaire à son ex-femme.

Richard a dit OzarksFirst que le montant d’argent « n’était pas une préoccupation » pour son frère.

Une deuxième rumeur suggérait qu’il pourrait y avoir un lien entre sa disparition et l’activité cryptographique des frères.

Richard a déclaré au point de vente local qu’une personne s’était fâchée contre Forsyth et avait juré de « se venger ».

Mais il a dit que la personne en question se trouvait quelque part à l’étranger et a insisté sur le fait que ni l’individu ni l’entreprise commerciale n’étaient liés à la disparition de ses frères.

Le corps du Dr Forsyth a été retrouvé mardi dans un lac (Facebook)

« Il a exprimé des émotions extrêmes envers nous qu’il se vengerait. Et finalement sa campagne a échoué, et nous n’avons plus entendu parler de lui », a déclaré Richard.

« Je ne vois pas cela comme une motivation suffisante pour que quelqu’un traverse l’Atlantique et cause des problèmes. »

Alors que la famille cherchait à faire taire les rumeurs, Richard a déclaré que la disparition de son frère était « suspecte ».

« Beaucoup de bizarreries concernant sa disparition et la police ont en quelque sorte convenu après une enquête que les circonstances étaient assez suspectes », a-t-il déclaré.

La découverte tragique

La recherche s’est terminée par une tragédie mardi 30 mai lorsque le corps de Forsyth a été découvert dans un lac du comté de Benton, dans le nord-ouest de l’Arkansas.

« Mon frère a été retrouvé et il est mort. Merci à tous ceux qui ont aidé à la recherche », a écrit Richard dans un article déchirant sur Facebook.

Le département du shérif du comté de Benton a confirmé que le corps avait été retrouvé par un kayakiste. La cause du décès semble être une blessure par balle.

Bien que toutes les circonstances entourant la découverte tragique ne soient pas encore claires, la police de Cassville a déclaré au Presse associée qu’il n’y avait aucun signe de jeu déloyal.

La famille de Forsyth a déclaré à KOLR qu’elle rencontrait des détectives mercredi pour obtenir des informations supplémentaires.