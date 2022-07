John Fetterman tire le troll ultime sur le Dr Oz en achetant un camée au Snooki de Jersey Shore

Facebook



John Fetterman a porté sa pêche à la traîne de Mehmet Oz dans la course au Sénat de Pennsylvanie vers de nouveaux sommets en payant un camée de Snooki de Jersey Shore pour transmettre un message à Oz.

Vidéo:

Hé @Dr Oz 👋 JERSEY vous aime + ne vous oubliera pas !!! 🥰 pic.twitter.com/YmaXfMpzUK – John Fetterman (@JohnFetterman) 14 juillet 2022

Snooki a dit à Oz: “J’ai entendu dire que vous aviez déménagé du New Jersey en Pennsylvanie pour chercher un nouvel emploi. Et personnellement, je ne sais pas pourquoi quelqu’un voudrait quitter Jersey parce que c’est le meilleur endroit de tous les temps et que nous sommes tous en désordre, mais je veux vous souhaiter bonne chance. Je sais que tu es loin de chez toi et que tu es dans un nouvel endroit, mais Jersey ne t’oubliera pas Et ne t’inquiète pas, car tu seras bientôt de retour à Jersey. Ce n’est que temporaire.

La campagne Fetterman a payé pour le Cameo de Snooki et a souhaité bonne chance au Dr Oz en quittant son New Jersey natal pour la Pennsylvanie pour chercher un nouvel emploi, ce qui est une façon hilarante de rappeler à chaque électeur de Pennsylvanie qu’Oz vit dans le New Jersey. .

La campagne Fetterman a lancé ces bordées à Oz, tandis que le républicain a été pour la plupart absent de la campagne.

La campagne de Fetterman a un plan très clair pour renverser le siège du Sénat en Pennsylvanie, tandis qu’Oz a tiré du même livre de jeu obsolète du GOP de crier Bernie Sanders et le socialisme contre les électeurs de l’État.

John Fetterman montre aux démocrates comment potentiellement gagner dans un climat électoral difficile.