John Fetterman soutient Andy Kim lors des primaires du Sénat du New Jersey à enjeux élevés

“L’une des choses les plus importantes est que nous ayons un vote démocrate fiable”, a déclaré M. Fetterman. « Nous devons diriger cette table en 24 afin de conserver la majorité. Mais nous devons compter sur chaque vote démocrate. Andy Kim est le genre de gars sur qui nous pouvons compter.

M. Fetterman a déclaré que Mme Murphy était probablement « une femme charmante, mais la dernière fois que j’ai eu affaire à un républicain du New Jersey, c’était ma propre race ». M. Fetterman a battu en 2022 le Dr Mehmet Oz, le candidat républicain au Sénat qu’il a trollé sans relâche en tant que célébrité du Garden State.

“Je ne voudrais pas risquer d’avoir quelqu’un qui pourrait hésiter alors que nous devons obtenir un vote démocrate solide dans un Sénat très, très divisé comme le nôtre”, a déclaré M. Fetterman. M. Kim, a-t-il dit, est une personnalité connue et un « membre distingué du Congrès qui a travaillé très, très dur ».

M. Kim a déclaré qu’il appréciait le soutien apporté à une course au Sénat qui, selon lui, s’annonçait comme la plus dramatique de l’histoire du New Jersey.

“Avoir quelqu’un qui est sénateur en exercice, qui connaît le métier, connaît le rôle d’un législateur en ce moment, et qui comprend aussi le moment fou et chaotique que nous vivons en ce moment, c’est quelque chose qui se démarque”, a déclaré M. Kim a déclaré dans une interview. « Le sénateur Menendez est toujours là et travaille. Cela a rendu cette dynamique plus compliquée. La volonté du sénateur Fetterman de se pencher en avant — je l’apprécie. Il n’est pas obligé. C’est une course très compliquée.