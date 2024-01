John Fetterman se moque des manifestants pro-Hamas avec le drapeau israélien

Nouvelles

Des manifestants anti-israéliens se sont rassemblés devant la maison du sénateur John Fetterman, à Braddock, en Pennsylvanie, qui a répondu au vacarme en montant sur son toit et en brandissant un drapeau israélien.

Le démocrate haineux progressiste a agité silencieusement le drapeau bleu et blanc vendredi soir tandis que les manifestants brandissaient des drapeaux palestiniens et criaient « Fetterman, Fetterman, vous ne pouvez pas vous cacher. Vous soutenez le génocide.

Le sénateur pour son premier mandat, autrefois chouchou des progressistes, a suscité la colère de la gauche à cause de son soutien indéfectible à Israël pour se défendre contre les terroristes du Hamas au lendemain du 7 octobre. Il a répondu en les trollant publiquement.

Lors d’un rassemblement pour Israël en novembre à Washington DC, il est arrivé drapé dans un drapeau israélien.

Son bureau est couvert d’affiches d’otages israéliens disparus et rapatriés.

Même s’il s’est décrit un jour comme un progressiste, il affirme que le mouvement a abandonné ses principes.

“De plus en plus, [progressives] J’ai déménagé et migré vers des postes avec lesquels je ne suis pas d’accord et je me sens vraiment beaucoup plus à l’aise en tant que démocrate », a déclaré le législateur controversé de Pennsylvanie au Post la semaine dernière lors d’une séance exclusive dans son bureau de Washington.

L’ancien sénateur progressiste John Fetterman ne manque désormais jamais une occasion de se moquer d’eux. GoodVibePolitik/X

Le sénateur John Fetterman a irrité ses anciens alliés avec son soutien indéfectible à Israël. PA

Fetterman a également pris l’habitude de qualifier de crise l’afflux de migrants à la frontière américaine – ce que la plupart des autres membres de son parti répugnent à faire.

Le nouveau sénateur centriste a gagné de nombreux nouveaux admirateurs parmi les conservateurs.

