Ce sont Boyz n the Hoodie.

Le sénateur John Fetterman a rencontré son adversaire vestimentaire cette semaine à Capitol Hill : l’intrépide journaliste du Post Jon Levine, qui a été salué par le démocrate de Pennsylvanie pour avoir imité son « style » sur la désormais célèbre couverture du journal préféré de Big Apple.

“Je l’aime. J’ai vu l’article et honnêtement, j’ai éclaté de rire en le voyant. C’est la vérité », a déclaré Fetterman à Levine, qui portait le même sweat à capuche et le même short « rétro » qu’il portait sur la page 1 du « Haute Mess » pour la réunion mano a slobbo jeudi à Capitol Hill.

Le Post a présenté au connard le plus célèbre de l’État de Keystone une copie de l’objet désormais de collection, dans lequel Levine – inspiré par un changement ponctuel du code vestimentaire du Sénat pour s’adapter à la garde-robe notoirement mal fagotée du législateur – a tenté de dîner dans les restaurants les plus exclusifs de New York habillé Comme lui.

Le sénateur John Fetterman a déclaré qu’il appréciait l’envoi emblématique de Jon Levine, le journaliste du Post, de sa garde-robe mal famée. Rod Lamkey – CNP

La prochaine fois qu’il ira à Gotham, Fetterman a juré de mettre son sweat à capuche à l’épreuve dans les meilleurs restaurants de Gotham.

« Je vous lance une invitation ouverte. Nous prévoyons d’être à New York dans quelques semaines, je vais vous accompagner et essayer de tester votre théorie. Je vais le faire. C’est drôle. Il faut être capable de rire de soi-même.

Le Sénat a ensuite battu en retraite précipitamment, et Fetterman a insisté sur le fait qu’il était plus boutonné – ou du moins portait une chemise avec des boutons – sur le parquet de l’institution August.

La couverture de Haute Mess du New York Post a fait sensation lors de sa publication le 24 septembre 2023. POSTE DE NEW YORK

Le journaliste du New York Post, Jon Levine, habillé en sénateur John Fetterman, s’est vu refuser l’entrée à Daniel. JC Riz

Fetterman a déclaré qu’il venait d’une famille de lecteurs dévoués du Post, en particulier son père Karl – qui a toujours 73 ans et vit en Pennsylvanie.

« Merci à Karl Fetterman, mon père, c’est un grand fan du Post. C’est la vérité. Je vous promets qu’il le lira.











