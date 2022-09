John Fetterman dit qu’il débattra du Dr Oz lors de la course au Sénat de Pennsylvanie

Le lieutenant-gouverneur de Pennsylvanie et le candidat sénatorial John Fetterman prennent la parole lors d’une visite de la fête du Travail à la section locale 2227 des Métallurgistes unis d’Amérique à West Mifflin, Pennsylvanie, le 5 septembre 2022.

Le candidat au Sénat démocrate de Pennsylvanie, John Fetterman, s’est engagé mercredi à un seul débat avec son rival républicain, le Dr Mehmet Oz.

L’annonce est intervenue après des semaines de pression croissante de la part de la campagne d’Oz, qui s’est demandé si Fetterman utilisait son récent AVC comme excuse pour éviter une confrontation publique.

Fetterman “est soit en bonne santé et il esquive le débat parce qu’il ne veut pas répondre de ses positions de gauche radicale, soit il est trop malade pour participer au débat”, a déclaré Oz, un célèbre médecin soutenu par l’ancien président Donald Trump, à une conférence de presse mardi.

Dans une déclaration mercredi, Fetterman a répondu: “Nous allons absolument débattre du Dr Oz, et nous avons toujours eu l’intention de le faire.”

“Il s’agissait simplement de résoudre certains des problèmes persistants de mon accident vasculaire cérébral, le traitement auditif, et nous allons pouvoir résoudre ce problème”, a déclaré Fetterman dans son communiqué.

Le lieutenant-gouverneur démocrate a ajouté que le débat se déroulerait “entre le milieu et la fin octobre – comme chacune des deux dernières courses au Sénat de Pennsylvanie – sur une grande chaîne de télévision pour atteindre les électeurs du Commonwealth”.

Les détails sont toujours en cours de finalisation, a déclaré Fetterman.

“Mais soyons clairs, cela n’a jamais vraiment été une question de débats pour le Dr Oz”, a-t-il ajouté. “Tout cela a été à propos du Dr Oz et de son équipe se moquant de moi pour avoir eu un accident vasculaire cérébral parce qu’ils n’ont rien d’autre.”

Politico a d’abord rendu compte de l’annonce de Fetterman dans une interview plus tôt mercredi.

La campagne de Fetterman le mois dernier avait refusé de participer à un débat début septembre contre Oz, accusant la campagne républicaine de se moquer de son statut de survivant d’un AVC et d’agir de mauvaise foi après avoir publié une déclaration proposant de “payer tout personnel médical supplémentaire dont il pourrait avoir besoin avoir en attente.”

Fetterman a déclaré dans un communiqué à l’époque qu’il était “impatient” de débattre d’Oz, ajoutant: “Alors que je me remets de cet accident vasculaire cérébral et que j’améliore mon traitement auditif et mon discours, j’ai hâte de continuer à rencontrer les habitants de Pennsylvanie”.

Fetterman a déclaré qu’il “avait failli mourir” après avoir été victime d’un accident vasculaire cérébral en mai, quelques jours à peine avant de remporter l’investiture démocrate pour concourir pour le siège du Sénat de Pennsylvanie libéré par le sénateur républicain à la retraite Pat Toomey.

Le siège du Sénat de l’État clé du swing offre une opportunité majeure pour les deux partis, alors que les démocrates se battent pour conserver leur majorité au Sénat et que les républicains poussent à prendre le contrôle de la chambre.

L’accident vasculaire cérébral a éloigné Fetterman de la campagne électorale pendant trois mois. Mais les sondages de la course montrent qu’il détient une avance sur Oz, qui a été matraqué par des attaques le qualifiant d’élitiste avec un lien plus fort avec le New Jersey qu’avec la Pennsylvanie.

Fetterman a organisé le mois dernier son premier rassemblement public depuis l’AVC et n’a mené que quatre entretiens avec des médias, dont Politico.

Le point de vente a rapporté que Fetterman “manquait parfois des mots en parlant” au cours de la vidéoconférence de 17 minutes, mais “parlait à un rythme normal” et discutait d’une série de questions. “Il n’a pas demandé à voir les questions à l’avance”, a rapporté Politico.