John Fetterman bat le record de Pennsylvanie avec une collecte de fonds de 11 millions de dollars

Le lieutenant-gouverneur de Pennsylvanie, John Fetterman, a établi un record d’État en levant 11 millions de dollars au deuxième trimestre pour sa campagne au Sénat américain.

La campagne Fetterman a fourni les détails de sa collecte de fonds dans une déclaration à PoliticusUSA :

À ce jour, la campagne a recueilli plus de 26 millions de dollars.

La campagne a levé un total de 11 millions de dollars au deuxième trimestre de 2022.

Il s’agit de loin du total trimestriel le plus élevé jamais enregistré par Fetterman, et le plus d’argent qu’un candidat au Sénat de Pennsylvanie ait jamais collecté au cours d’un trimestre de collecte de fonds.

À ce jour, le don moyen de la campagne n’est que de 29,87 $.

Au deuxième trimestre seulement, Fetterman a reçu plus de 358 000 dons de plus de 200 000 donateurs uniques.

Au deuxième trimestre, Fetterman a reçu des dons de plus de 139 000 nouveaux donateurs.

Cela signifie que 69% des donateurs du deuxième trimestre de Fetterman étaient de nouveaux donateurs.

Sur les 11 millions de dollars levés, 8,3 millions de dollars ont été levés après que Fetterman a décroché la nomination le 17 mai.

À ce jour dans la campagne, Fetterman a reçu plus de 890 000 dons de plus de 330 000 donateurs uniques.

Plus de 99,99% des donateurs Fetterman n’ont pas donné la contribution maximale et peuvent donner encore et encore.

Plus de 99 % des dons Fetterman sont de 200 $ ou moins, et plus de 94 % des dons sont de 100 $ ou moins.

Les démocrates montrent qu’ils sont engagés dans les élections de mi-mandat

“Je ne remercierai jamais assez tous nos supporters”, a déclaré Fetterman. « L’effusion de soutien pour notre campagne depuis que nous sommes devenus le candidat du Sénat démocrate de Pennsylvanie vient d’être extraordinaire. Nous sommes sur la bonne voie pour retourner ce siège en novembre avec votre aide. À ce jour, dans notre campagne, nous avons reçu des dons de plus de 109 000 donateurs en Pennsylvanie, ce qui pourrait remplir à la fois Heinz Field et PNC Park. Gisèle et moi sommes submergés de gratitude pour le soutien que nous avons reçu. Merci.”

Pour toutes les histoires sombres et catastrophiques démocrates qui sont publiées dans les médias d’entreprise, le seul fait qui est systématiquement négligé est que les candidats démocrates comme John Fetterman n’ont aucun mal à collecter des fonds, ce qui suggère que la base démocrate comprend les enjeux du moyen terme. élections, et ils s’engagent à soutenir les candidats qui reflètent leurs priorités.

Le contrôle du Sénat peut dépendre de la Pennsylvanie, et les électeurs se présentent avec leur portefeuille pour soutenir John Fetterman.