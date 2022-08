John Feldmann de Goldfinger sur le nouvel album de luxe, Avril Lavigne et plus – Hollywood Life

À un moment donné lors de son entretien avec HollywoodLife, Le doigt d’or fondateur, chanteur et guitariste Jean Feldmann dit: “J’avais besoin de revenir à mes racines et de faire un disque de ska punk.” Ce retour à la maison, en quelque sorte, était celui des années 2020 Ne jamais regarder en arrière, un album marquant dans la riche histoire du groupe. Il a marqué le retour du guitariste d’origine Charlie Paulsonrejoignant une gamme qui comprend Philippe Sneed de L’histoire de l’année, Mike Herrera de MxPxet Nick Gross de copines. L’album acclamé par la critique reçoit le traitement de luxe aujourd’hui (5 août), avec quatre nouvelles chansons et trois réenregistrements de succès passés, dont deux avec des voix d’invités : “Superman”, avec Simon Neil de Biffy Clyro; et “Ici dans votre chambre”, avec Avril Lavigne.

Suite Divertissement

Si cela ne suffisait pas à faire battre les cœurs des années 90/début des années 2000, Travis Barker a co-écrit les quatre nouveaux morceaux et joue de la batterie sur eux et les nouveaux réenregistrements. “Il a définitivement un énorme impact sur l’écriture de chansons quand je travaille avec lui”, a déclaré John HollywoodLa Viese référant à la façon dont il a produit les deux derniers albums de blink-182 – 2016 Californie et 2019 NEUF. Cependant, la relation de John avec Travis va au-delà du studio d’enregistrement.

“Ouais, c’est mon voisin, et c’est un vieil ami de retour de Les Aquabats jours, et c’est le plus grand batteur qui ait jamais vécu », dit-il. “Donc, je veux qu’il joue sur tout ce que je fais, mais c’est un gars occupé. Il a pu faire fonctionner ce disque parce que nous avons fait le disque pendant la pandémie, et je n’aurais pas – je veux dire, ce disque n’existerait pas s’il n’y avait pas eu la pandémie. J’aurais simplement continué à travailler avec d’autres artistes, mais je n’ai pas pu faire venir d’artistes dans mon studio.

Avril Lavigne à travers les années : photos de l’interprète de “Sk8er Boi” d’hier et d’aujourd’hui

“J’ai dû m’enfermer et écrire ces chansons, puis j’ai appelé Travis pour jouer de la batterie”, poursuit-il. “Et puis j’envoyais la session à Mike Herrera à Bremerton, Washington. Je les ai envoyés à Phil à St. Louis et à Charlie chez lui au centre-ville. Et nous avons juste tous fait nos parties et notre propre petit [studios]. C’était un disque unique en son genre que j’espère ne jamais avoir à répéter. Je veux dire, c’était bien, mais j’aime être avec des gens quand j’enregistre de la musique.

Cette chaleur se ressent également sur l’un des morceaux de luxe les plus remarquables – “Here In Your Bedroom”, qui se transforme en une autre chanson, grâce à l’ajout de la voix d’Avril. “Faire ces nouveaux enregistrements était tout simplement incroyable”, déclare John. « Et j’ai l’impression que nous avons donné une nouvelle vie à ces chansons. De toute évidence, avoir Avril chanter dessus a été une énorme bénédiction. Avoir Biffy Simon de Biffy Clyro chanter sur ‘Superman’ était incroyable.

Lien connexe Lié: Amber Midthunder : 5 choses à savoir sur la vedette de “Prey”

“Cela s’est fait, vraiment, de manière naturelle”, partage-t-il. “Ce n’était pas comme certaines fonctionnalités forcées, où nous avions un responsable qui contactait un autre responsable. Avril était chez moi, faisant Amour Sux. Et je me dis, ‘J’avais les réenregistrements’, et vous savez, elle m’a dit, elle a dit, ‘Quand j’avais 15 ans…’ Je pense qu’elle sortait avec Déryck [Whibley] de Sum 41. Je pense que nous jouions un spectacle avec eux. Et elle a dit que sa première plongée sur scène était à un spectacle de Goldfinger quand elle avait 15 ans. Et donc la boucle est bouclée qu’elle chante maintenant sur notre premier hit sur un disque de Goldfinger, ce qui, en faisant un duo, est aussi une tournure tellement cool sur le tout, tu sais ?

Une autre motivation derrière les réenregistrements ? C’était une chance pour John de reprendre le contrôle de l’héritage de son groupe. « En partie, je voulais posséder les maîtres », explique John, « étant donné que j’ai ma propre maison de disques et que je veux en être propriétaire. Je ne possède aucun des trucs que nous avons enregistrés pour les majors à l’époque. C’est évidemment la façon dont nous sommes arrivés, et je suis vraiment reconnaissant que nous ayons eu ces opportunités, mais maintenant que je suis un homme adulte, je veux en avoir la propriété.

Bien qu’ils aient grandi, la lueur ne s’est pas estompée sur Goldfinger. Le groupe brille sur l’édition de luxe de Ne regarde jamais en arrière, et les quatre nouvelles chansons – “Perfect”, “3AM”, “Searchlight” et “Broken In Paradise” – offrent une image complète de la perfection musicale du groupe. Des voix montantes, des paroles chargées d’émotion et une production punk rock en plein essor créent une expérience d’écoute qui résonnera auprès des nouveaux fans et de ceux qui suivent le groupe depuis la fin des années 90.

Bien que le processus d’enregistrement n’ait pas été idéal, le résultat Ne jamais regarder en arrière reçu des critiques élogieuses d’endroits comme Kerrang, presse alternativeet Mur du son. Beaucoup ont qualifié l’album de retour en forme pour le groupe, ce qui était plutôt intentionnel.

«Je travaille avec tellement d’artistes», déclare John, dont la discographie de production présente tout le monde de 311 à Korn à 5 secondes d’été à Mod Soleil. “Je faisais tellement d’emo-trap, et je faisais… j’ai fait partie d’un record country”, dit-il. “Je faisais ces disques de métal avec comme Atreyuet Ice Nine Kills. Et j’avais juste besoin de faire un disque de ska punk. J’avais besoin de revenir à mes racines et de faire un disque de ska punk.

“Quand j’ai eu les chansons finies, je leur ai envoyé toutes les Matt Appleton qui joue dans Vrai gros poisson dans le Vermont. Et il a fait toutes ses parties là-bas », poursuit John. «Mais au final, nous avons fait un classique. Je pense que ce disque et The Knife sont deux des disques préférés de nos fans, ce qui est fou parce qu’ils ont tous les deux été réalisés au cours des dix dernières années. Et c’est fou comment nous pouvons encore nous connecter à notre public même si cela fait une minute que nous avons commencé le groupe.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi le son de la scène punk des années 90 s’emparait du public moderne, John souligne que tout est devenu «vraiment lourd pendant la pandémie» et que les gens cherchent à «s’alléger un peu et à se rappeler à quoi ça ressemble. s’amuser.”

« Tout le monde était coincé à la maison et se demandait : ‘Que va-t-il se passer ? Est-ce que tout le monde va mourir ? Et que va-t-il se passer avec ce virus ? », dit-il, « je pense que [90s punk] le son vous compare à faire la fête, à sortir, à être avec des amis, à juste chanter et s’amuser. Je pense que sortir de la pandémie et quand ce son est vraiment revenu, cela a du sens. Nous sommes coincés à la maison à écouter Billie Eilishet maintenant nous allons faire le tour de saule. C’est juste une chose différente, une énergie différente. Et j’ai l’impression que le temps… Cela fait vingt ans que l’espèce d’explosion de Jour vert et Blink et tout ça depuis le milieu des années 90. C’est juste le temps. Il était temps pour un retour.

Peut-être que le monde est prêt pour un retour de Goldfinger – mais le groupe est-il déjà vraiment parti ? Mentionnez simplement Patineur professionnel Tony Hawk à quelqu’un de plus de 18 ans, et il y a de fortes chances qu’il commence à chanter les paroles d’ouverture de “Superman”. En fait, quelques jours avant que John ne parle avec HollywoodLife, une vidéo est devenue virale de Tony Hawk monter sur scène avec Le 900 – un Patineur professionnel Tony Hawk groupe de reprises – pour chanter “Superman” dans une salle comble.

Alors je suis allé voir un groupe de reprises de Tony Hawk dans un petit bar de l’est de Londres et @Tony Hawk s’est présenté et a chanté quelques chansons. QU’EST-CE QUE L’ENFER RÉEL. @SignatureBrewE8 pic.twitter.com/xxPSQro2Pt – Isabel Davies (@IsabelDavies_) 30 juillet 2022

Les paroles – en particulier les lignes de « Alors je suis là, je vieillis tout le temps / J’ai l’air plus vieux tout le temps / Je me sens plus jeune dans mon esprit » – résonnent avec n’importe quel millénaire ou GenXer chaque fois qu’il passe devant le miroir, et John le reconnaît. “Je pense qu’après avoir atteint 18 ans, vous commencez à vous sentir vieux, plus vieux, mais à 55 ans, cela me frappe définitivement d’une manière différente de ce que j’ai fait lorsque j’ai écrit la chanson à 25 ans”, dit-il. “D’une certaine manière, je me sens plus jeune que je ne l’étais alors. Parce qu’il y a tellement de choses dans ma vie que je sais que j’adore faire et que je veux faire pour le reste de ma vie, alors qu’à l’époque je me disais : ‘Est-ce que je vais vraiment y arriver ?’ »

“Mon père me disait toujours : ‘Tu ne réussiras jamais dans le monde de la musique'”, poursuit-il. « C’est une entreprise féroce et noueuse. Et donc je ne savais pas. Mais nous avons signé en 1994, et maintenant nous sommes en 2022. Donc je pense que ça va. Il y a aussi un sentiment de calme qui vient aussi avec l’âge, que vous n’essayez pas constamment de faire vos preuves et que vous vous bousculez constamment comme, ‘hé, hé, hé, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Je ne me sens plus comme ça. Tu sais? Donc cette partie de la chanson résonne de manière différente pour moi.

“Superman” continuera à durer, avec “This Lonely Place”, “Mabel”, “See You Around” et le reste de la discographie de Goldfinger. “Les derniers spectacles que nous jouions avant la pandémie, c’était comme s’il y avait des tonnes de parents avec leurs enfants et leurs adolescents découvraient notre groupe à l’adolescence, et leurs parents ont grandi dessus”, dit John. “C’est ce qui est génial d’être un acteur hérité et de continuer à faire de la musique. C’est comme si nous avions gagné tellement de fans sur The Knife que j’ai l’impression que notre public est si bien équilibré en termes d’âge. C’est fou.”

La question est maintenant de savoir qui Goldfinger aurait chanté sur la version réenregistrée de “This Lonely Place” si le groupe avait décidé de la revisiter ? “Je veux dire, Gwen Stefani serait incroyable sur cette chanson », dit John, rappelant le temps de Gwen dans Pas de doutet. «Je veux dire, elle est la meilleure, et oui, ce serait génial. Mais, comme je l’ai dit, je n’aime rien faire à moins que ce ne soit naturel, à moins que j’aie l’impression que c’est censé l’être.

Le temps nous le dira. Jusque-là, les fans peuvent attendre avec impatience d’entendre Ne jamais regarder en arrière joué pour la première fois lorsque Goldfinger prend la route à l’automne/au début de l’hiver.