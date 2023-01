John Fashanu de Dancing on Ice “s’est inscrit en secret à l’émission ITV et a mis fin à l’affaire avec sa fille agent”

L’espoir de DANCING On Ice, John Fashanu, est impliqué dans une querelle amère avec la fille de l’agent Amal – qui prétend qu’il s’est inscrit à l’émission en secret et l’a exclue de l’accord.

Elle a dit que la décision sournoise est intervenue moins de trois ans après qu’il ait négocié dans son dos pour réduire ses frais par rapport à son apparition sur SAS de Channel 4: Who Dares Wins.

Darren Fletcher

Getty

Et la relation « dysfonctionnelle » avec son père « affamé de célébrité » – connu sous le nom de Fash the Bash à l’époque où il était footballeur – l’a laissée se sentir « utilisée ».

Amal, 34 ans, a déclaré au Sun dimanche: «Papa est une blague. Il est passé dans mon dos.

“Je ne veux plus rien avoir à faire avec lui pour le moment. On ne s’est pas parlé depuis cinq mois.

« Ce n’est pas comme ça qu’on se comporte avec la famille. Il ne pense pas à la façon dont il blesse les gens.

« À mesure qu’il vieillit, ça s’aggrave aussi. Je l’aime mais je ne sais pas qu’il m’aime.

Amal n’a découvert que l’ancien attaquant de l’Angleterre et de Wimbledon, John, 60 ans, était à l’émission du dimanche soir lorsqu’on lui a demandé si elle pouvait être filmée en train d’offrir son soutien.

Elle a déclaré: “J’ai reçu un appel d’une femme d’ITV disant:” Salut, Amal. Nous sommes ici avec ton père sur la glace et nous nous entraînons pour Dancing On Ice’.

“En plus de sa fille, j’étais aussi son agent, mais il avait tout gardé secret et m’avait complètement exclue.

« Je ne pouvais pas parler. J’étais tellement surpris.

“J’entendais mon père en arrière-plan dire ‘Bonjour chérie !’.

“Il devait être au courant de l’émission depuis des mois, mais il n’a jamais rien dit. Je ne savais même pas que j’étais maintenant son ex-agent !

John – qui sera associé à la pro du patinage Alexandra Schauman – a appelé Amal plus tard dans la soirée.

Il lui a dit : « N’est-ce pas incroyable ? Je fais Dancing On Ice.

Amal a déclaré: “Je viens de dire” Félicitations “, j’ai raccroché et c’est la dernière fois que nous nous sommes dit.”

Rappelant son apparition dans l’émission SAS 2020, Amal a déclaré: «Je l’ai aidé à participer au programme.

C’était moi et un autre gars qui travaillions ensemble alors que ses agents et son père disaient à l’autre gars : « Amal n’a pas besoin de 5 % ». C’est trop parce que c’est ma fille ».

“Je ne l’ai découvert que parce que quelqu’un d’autre m’a dit que c’était vraiment dégoûtant.”

Après ses jours de jeu, John a co-animé Gladiators au milieu des années 90 et a été finaliste dans la deuxième série de I’m A Celebrity.

Sa séparation d’avec sa première femme quand Amal avait trois ans à cause d’allégations de tricherie.

Il a eu deux fils et une fille avec sa seconde épouse.

Son troisième mariage a pris fin en 2015 au milieu de nouvelles allégations de tricherie et il vit maintenant au Nigeria avec son nouveau partenaire et ses deux enfants.

Amal a déclaré que la famille avait été choquée d’apprendre qu’il s’était rendu au Royaume-Uni pour suivre une formation de danse sur glace sans le leur dire.

Amal, qui possède également une entreprise de sacs à main de créateurs, a déclaré: “Nous nous sommes demandé s’il avait une sorte de dépression. Il n’a même jamais mis les pieds sur la glace.

“C’est un footballeur à la retraite de 60 ans qui a eu beaucoup de blessures. Il est vraiment grand et lourd.

“En tant qu’agent, je ne lui aurais pas conseillé de faire l’émission, mais il n’est pas guidé par les personnes qui le connaissent le mieux.”

Elle espère maintenant se concentrer sur une carrière de chanteuse, mais a ajouté : « Je ne dis pas que je ne lui parlerai plus jamais, je ne sais pas ce qui va se passer.

“J’ai juste besoin qu’il réalise à quel point je suis vraiment bouleversé.”

Amal est la fondatrice de la Fondation Justin Fashanu, créée au nom de son oncle pour lutter contre les préjugés dans le sport professionnel et promouvoir la sensibilisation à la santé mentale.

Justin a été le premier footballeur professionnel ouvertement gay. Il s’est suicidé en 1998.

John Fashanu et Dancing On Ice ont refusé de commenter plus tôt ce soir.