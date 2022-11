John Fashanu de Dancing on Ice a l’air terrifié alors qu’il tente un mouvement audacieux à l’entraînement

DANCING On Ice est à un peu plus d’un mois du lancement et John Fashanu se donne beaucoup de mal pour s’assurer qu’il est prêt pour le grand jour.

L’ancien footballeur de 60 ans s’est inscrit à la série 2023, s’associant à l’ancienne gagnante Alexandra Schauman dans le but de remporter le championnat.

Et Alexandra s’assure qu’il va au-delà de la préparation – littéralement, car il a déjà été repéré sur la patinoire en train d’apprendre des sauts.

Clairement terrifié, Fashanu dominait Alexandra alors qu’ils pratiquaient leur première routine, les yeux écarquillés alors que ses patins sortaient de la glace dans le but de faire son premier saut.

Heureusement, il a atterri sur ses pieds avec Alexandra lui donnant des conseils sur la façon de réussir l’atterrissage parfait en toute sécurité avec la cascade délicate.

Commençant un peu instable, Fashanu avait un entraîneur supplémentaire sous la main alors qu’ils reprenaient une patinoire de Londres.

Plus tard dans la même journée, il était clair que Fashanu se lançait davantage dans le swing des choses et essayait bientôt d’autres astuces, notamment le glissement avec une jambe en l’air.

Ce n’est pas encore tout à fait le headbanger, mais il est clair que l’esprit de compétition de l’hôte Gladiator va être utile au cours des prochains mois alors qu’il essaie de devenir le meilleur.





La série 2023 de la compétition de patinage sur glace s’annonce déjà comme une compétition à surveiller, plusieurs des couples faisant déjà la une des journaux hors de la patinoire.

Joey Essex, qui a été associé à la championne Vanessa Bauer, a déclenché des rumeurs selon lesquelles il est amoureux de sa co-star, le couple ayant l’air aimé alors qu’ils assistent à une série d’événements ensemble et presque constamment l’un à côté de l’autre.

Jayne Torvill, qui reviendra en tant que juge aux côtés de son partenaire de skate de longue date, Christopher Dean, a déclaré que la star de Drag Race UK, The Vivienne, était déjà un “cheval noir” dans la compétition, les marquant comme à surveiller.

Cependant, d’autres ont du mal à faire décoller les choses, la patineuse professionnelle Brendyn Hatfield admettant qu’il a du mal à trouver du temps pour faire monter Ekin-Su Cülcüloglu de Love Island sur la glace en raison de son emploi du temps chargé.

Michelle Heaton, Carley Stenson de Hollyoaks, Mollie Gallagher de Coronation Street, la légende d’EastEnders Patsy Palmer, le gymnaste olympique Nile Wilson, le comédien de stand-up Darren Harriott et la pin-up The Wanted Siva Kaneswaran complètent la série.

La première émission en direct a lieu début janvier sur ITV.

