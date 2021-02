John et Gregg de Masterchef sur les plus grandes catastrophes de cette année

John Torode et Gregg Wallace de MASTERCHEF ont révélé les plus grands désastres de cette année – des cuisines en flammes aux plats « risibles ».

Les fans du concours de cuisine BBC One pourront se mettre les dents dans la nouvelle série à partir de lundi.

John et Gregg reviennent en tant que juges avec 40 nouveaux chefs amateurs qui franchissent leurs portes pour cuisiner pour eux.

Bien qu’il y ait d’excellents plats à voir, les juges admettent qu’il y a aussi une bonne part de catastrophes.

S’adressant à The Sun’s TV Mag, John, 55 ans, a révélé qu’il y avait: « l’étrange feu ici et là, ce qui est toujours amusant.

« Le désastre étrange – si vous voulez savoir comment faire cuire l’agneau cru, MasterChefs où venir cette année.

« C’est une très bonne leçon sur la façon de ne pas cuisiner de l’agneau – ou si vous voulez de l’agneau cru, une façon géniale de le faire. Pas que n’importe qui aimerait le manger, mais c’est super. »

Il a poursuivi: « Ouais, la chose étrange qui tombe – c’est ce que c’est MasterChef, c’est la tension, c’est le drame. Et aussi, c’est la joie qui sort de l’autre côté. Mais oui, il y a plein de choses. »

Gregg, 56 ans, a ajouté: « Je pense que l’une des tragédies – et John y a fait allusion – l’une des tragédies de la compétition de cette année a été la quantité d’agneau mal cuit.

«J’en suis arrivé au point où chaque fois que quelqu’un mentionnait l’agneau, je regardais un John d’une manière étonnée. Parce que ça allait si mal.

« Je veux dire, la quantité d’agneau mal cuit était juste risible, absolument risible. Et nous y voilà. »

Il est arrivé au point où John et Gregg ont grincé des dents quand un concurrent a prononcé les mots «carré d’agneau».

Gregg a déclaré: «Cela passerait par le même rituel: ils disent qu’ils cuisaient un carré d’agneau.

«Je leur demandais combien de temps ils allaient cuisiner. Ils me disaient, je regardais par-dessus John, je haussais les sourcils, il me regardait et secouait la tête et nous y voilà. Et puis nous attendions la prochaine assiette de sashimi d’agneau. »

Masterchef commence le lundi 1er mars à 21h sur BBC One. TV Mag est disponible au Sun tous les samedis.