John Eastman a proposé de contester les élections sénatoriales de Géorgie à la recherche de fraude

John Eastman, l’avocat conservateur dont le plan visant à bloquer la certification par le Congrès des élections de 2020 a échoué de manière spectaculaire le 6 janvier 2021, a envoyé un e-mail deux semaines plus tard affirmant que les forces pro-Trump devraient poursuivre en justice pour continuer à rechercher la prétendue fraude électorale qu’il reconnu qu’ils n’avaient pas trouvé.

Le 20 janvier 2021, quelques heures après l’investiture du président Biden, M. Eastman a envoyé un e-mail à Rudolph W. Giuliani, l’avocat personnel de l’ancien président Donald J. Trump, leur proposant de contester le résultat du second tour des élections en Géorgie pour deux sièges au Sénat qui avaient été remporté le 5 janvier par les démocrates.

“Beaucoup d’entre nous ont maintenant misé notre réputation sur les allégations de fraude électorale, et ce serait un moyen de rassembler des preuves”, a écrit M. Eastman dans l’e-mail non divulgué précédemment, qui a également été envoyé à d’autres, y compris un conseiller de campagne de Trump. . “Si nous obtenons une preuve de fraude le 5 janvier, cela démontrera probablement également la fraude du 3 novembre, justifiant ainsi les affirmations du président Trump et servant de rempart solide contre le procès de destitution du Sénat.”