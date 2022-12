John Durkan Chase: Galopin Des Champs tamponne les références de la Gold Cup à Punchestown pour Willie Mullins | Nouvelles de la course

Galopin Des Champs a terminé sa mission d’avant Noël dans le John Durkan Memorial Chase à Punchestown avec brio.

Vu pour la dernière fois gagner à Fairyhouse en avril après être tombé lors de la clôture finale du Festival de Cheltenham avec les Turners Novices ‘Chase à sa merci, sa réapparition était attendue avec impatience.

Willie Mullins a poussé un énorme soupir de soulagement lorsque la réunion a été reportée après avoir été initialement perdue à cause de la météo, et en vérité, il y avait très peu d’alarme pour le leader du marché 2-9 une fois la course commencée.

Le favori de la Gold Cup a été réglé en milieu de division par Paul Townend alors que Lifetime Ambition menait le peloton, avant de prendre la tête des affaires sur deux stades.

Sans qu’on lui pose de question sérieuse, le joueur de six ans s’est échappé pour s’imposer par 13 longueurs sur Fakir D’oudairies, qui est lui-même un vainqueur de première année.

Sky Bet a réduit le vainqueur à 7-4 contre 5-2 pour la Gold Cup, l’entraîneur gagnant admettant qu’il était ravi d’avoir un autre John Durkan, 21 ans après son premier vainqueur de la course.

“Florida Pearl a été notre premier (vainqueur John Durkan) en 2001, j’étais ravi de le gagner ce jour-là et je pensais que je n’en gagnerais jamais un autre. Cela montre simplement la qualité du cheval que nous avons eu la chance d’obtenir”, a-t-il déclaré. m’a dit.

Image:

Bob Olinger monté par Rachael Blackmore passe devant l’abatteur Galopin Des Champs monté par Paul Townend





“Nous pensions que Lifetime Ambition ferait la course et Paul a dit qu’il s’assiérait derrière. J’étais vraiment heureux quand ils sont passés au poteau gagnant pour voir une boucle dans les rênes de Paul, c’est une grande amélioration pour lui.

“Puis, quand Paul a voulu en mettre quelques-uns rapidement devant les clôtures, il l’a fait, puis quand Paul l’a vraiment voulu, il a pu, il était si habile au cours du troisième dernier. Je pense juste qu’il a tellement grandi.

“Battre un vainqueur éprouvé de deux milles et demi de première année à Fakir D’oudairies comme ça est un gros résultat.

“Il gagnerait probablement une poursuite de deux milles, s’il gagnerait un Grade One, je ne sais pas, mais où aller pour le voyage de la Gold Cup, c’est pourquoi j’ai été ravi de la façon dont il s’est installé aujourd’hui.

“Il a tout fait correctement, alors j’espérais juste que rien de stupide ne se soit passé. Ça s’est très bien passé.”

Le jockey gagnant, Paul Townend, a ajouté: “Il est tellement habile sur ses clôtures, il apprend et monte.

“Au début de l’année dernière, il se précipitait et laissait voler ses clôtures, mais il a tout fait de manière professionnelle aujourd’hui.

“Sur le premier circuit, il y avait une boucle dans les rênes et il faisait tout correctement et c’est génial de le voir être si professionnel maintenant.

“Je voulais une piste aujourd’hui si je le pouvais et ensuite je voulais juste que ce soit simple avec lui. Il vous donne une idée et c’est génial qu’ils aient organisé la réunion.”