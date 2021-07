John Duggar et sa femme Abbie prennent des vacances en famille pour assister à un spectacle aérien dans le Wisconsin après avoir obtenu sa licence de pilote

JOHN Duggar et sa femme Abbie ont emmené leur famille en vacances à un meeting aérien dans le Wisconsin.

Le voyage en famille intervient après qu’Abbie a obtenu sa licence de pilote.

Abbie et John ont emmené leur fille à un meeting aérien dans le Wisconsin

Abbie est la première femme Duggar à obtenir sa licence de pilote

Samedi, John et Abbie se sont rendus à leur joint Instagram compte pour partager cinq photos du voyage.

Le couple, qui s’est marié en 2018, partage sa fille Grace, âgée d’un an.

La première photo montrait Abbie, 29 ans, tenant Grace alors qu’ils souriaient aux côtés de John, 31 ans.

Un deuxième cliché a montré le couple se blottissant pour un selfie, tandis qu’un troisième a surpris John en train d’afficher un énorme sourire alors qu’il portait Grace sur ses épaules.

La quatrième photo montrait un visage souriant dans le ciel dessiné par un avion, tandis que le post se terminait par un cliché de Grace portant une robe rose et des écouteurs antibruit assortis alors qu’un avion était garé derrière elle.

Le couple a légendé le post : « Oshkosh 2021 #oshkosh. «

TRAILBLAZER

Le voyage en famille intervient après qu’Abbie a défié les règles strictes du patriarche Jim Bob en devenant la première femme de la famille à obtenir sa licence de pilote.

En juin, The Sun a révélé en exclusivité le Comptant sur Star a obtenu son brevet d’élève-pilote le 20 août 2020.

Selon la Federal Aviation Administration, il lui est « interdit » de transporter des passagers.

Abbie est la première femme à Jim Bob et Michèlela famille de pour obtenir un brevet de pilote, comme son mari John David et ses beaux-frères Jeremiah, Josiah et Austin Forsyth ont tous leur permis.

Les femmes Duggar sont principalement des mères au foyer, bien qu’Abbie ait défié la norme en travaillant comme infirmière autorisée.

La femme de John n’est pas la seule femme Duggar à obtenir sa licence de pilote, en tant que femme de Jed Katey Nakatsu a obtenu son brevet de pilote privé le 13 avril 2020.

Le Sun a confirmé que Katey, 22 ans, avait obtenu sa licence un an avant d’épouser Jed, 22 ans.

Katey, qui a épousé Jed le 3 avril, est capable de piloter un avion terrestre monomoteur.

L’AMOUR POUR LES AVIONS

Voler est une partie importante de la relation entre Abbie et John. comme il vole aussi et propose à Abbie entouré d’avions.

Le couple a pris des photos de mariage dans un aéroport, tandis que les deux volent souvent ensemble pour célébrer les vacances et les jalons.





Ils ont même annoncé leur grossesse avec sa fille Grace alors qu’ils étaient dans un avion alors qu’ils tenaient une combinaison pour bébé qui disait: « Petit passager à bord. »

Abbie et John aiment assister à des spectacles aériens et la mère d’un enfant a célébré son anniversaire en avril au spectacle aérien SUN ‘n FUN à Floride.

Malgré l’accomplissement d’Abbie dans l’obtention de sa licence de pilote, la personnalité de la télévision a publiquement partagé la nouvelle avec les fans sur les réseaux sociaux.



Le couple partage sa fille Grace, âgée d'un an



Ils ont partagé un certain nombre de belles photos du spectacle aérien



Abbie et John se sont liés par leur amour des avions volants