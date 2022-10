John Driskell Hopkins du Zac Brown Band discute du diagnostic de la SLA et de la “responsabilité” de “passer le mot”

John Driskell Hopkins, l’un des membres fondateurs du Zac Brown Band, continue de parler de son combat contre la SLA.

En décembre 2021, les médecins ont diagnostiqué la maladie chez Hopkins après des mois de tests.

“Nous pleurions trois fois par jour”, a déclaré Hopkins lors d’une apparition sur “CBS Mornings”.

Hopkins a refoulé ses larmes en expliquant qu’il ne voulait pas “charger” sa famille de la maladie, en particulier sa femme.

La clinique Mayo décrit la SLA, ou la maladie de Lou Gehrig, comme une “maladie progressive du système nerveux qui affecte les cellules nerveuses du cerveau et de la moelle épinière, entraînant une perte de contrôle musculaire”.

La cause est inconnue et les symptômes varient, mais une faiblesse musculaire qui s’aggrave avec le temps est courante dans de nombreux cas. Il n’y a pas de remède à la maladie.

Le père de trois enfants a créé une association caritative avec sa femme appelée Hop On a Cure pour collecter des fonds pour la recherche sur la SLA. Hop On a Cure a déjà amassé 100 000 $.

“Je ne suis pas un scientifique, je ne vais pas être celui avec les tubes à essai et la recherche. Je suis quelqu’un qui a une plate-forme qui peut expliquer, ‘Je ne peux plus jouer de la guitare comme avant’… Je ne pourrai peut-être pas chanter un jour”, a expliqué Hopkins. “Si je suis capable de passer le mot de cette façon … c’est ma responsabilité.”

Hopkins avait précédemment déclaré à Fox News Digital qu’il “avait remarqué des problèmes d’équilibre et une certaine raideur dans mes mains”, ce qui avait conduit au diagnostic de SLA par “certains des meilleurs neurologues du pays”.

“Parce que mes symptômes progressent lentement depuis le début, nous pensons qu’ils continueront à progresser lentement. Si Dieu le veut, j’ai l’intention de basculer avec ces personnes incroyables pendant de nombreuses années à venir”.

L’interprète de “Whatever It Is” s’entraîne à faire de la voix, à enregistrer des mots et des phrases à utiliser pour communiquer à l’avenir au cas où il ne pourrait plus parler à cause de la SLA.

“En tant que père, je ne sais pas quoi [my daughters] encore besoin et… [I] veux être là… veux [give] leur sagesse que je pense qu’ils pourront probablement utiliser plus tard”, a-t-il expliqué lors du talk-show du matin.

Hopkins a ajouté qu’il travaillait sur quelques chansons dédiées à sa femme et à ses filles tout en essayant de vivre pleinement sa vie.

Le Zac Brown Band continue également de tourner, donnant des spectacles comme celui du 22 septembre au Ryman Auditorium de Nashville. Tous les bénéfices du spectacle à guichets fermés ont été reversés à Hop On A Cure.

Hopkins et le Zac Brown Band termineront les deux derniers mois de leur tournée avec le spectacle final à Phoenix, Arizona, le 19 novembre.

Le groupe de huit membres a récemment annulé un concert à Vancouver, en Colombie-Britannique, quelques heures seulement avant le début du spectacle après que certains membres du groupe n’aient pas été autorisés à traverser la frontière canadienne.

“Nous sommes désolés d’annoncer que nous ne pourrons pas jouer à Vancouver ce soir”, a écrit le groupe sur les réseaux sociaux plus tôt ce mois-ci. “Notre Supporters canadiens sont incroyables, et nous n’aimerions rien de plus que de partager une soirée musicale ensemble. Certains de nos membres d’équipage avaient des accusations sur leurs dossiers d’il y a plus de dix ans qui ont depuis été supprimées.”

Le groupe s’est qualifié de “famille” et de “tribu”, affirmant qu’ils “se serrent les coudes et se soutiennent mutuellement et que nous ne laissons jamais personne derrière”.

