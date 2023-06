John Driskell Hopkins du Zac Brown Band combat le diagnostic de SLA: « Pleurer, c’est nul »

John Driskell Hopkins, ou « Hop » pour ses amis, sait que son diagnostic de SLA n’est pas un sujet de plaisanterie – mais cela ne l’empêche pas de maintenir une perspective ludique sur la vie.

Hop a partagé son diagnostic de SLA avec les fans en mai 2022. Au cours de l’année qui a suivi, il a continué à tourner en tant que membre fondateur du Zac Brown Band, a enregistré plus de musique et a lancé l’association à but non lucratif Hop On a Cure dédiée non seulement au financement de la recherche sur la maladie, mais créant également une communauté pour les personnes vivant avec la SLA.

« Une dame m’a demandé… elle a été diagnostiquée à peu près au même moment », se souvient Hop. « Elle a dit : ‘Comment se fait-il que tu ne pleures pas toute la journée ?’ Je me dis, ‘Pleurer, c’est nul.’ Tu sais, j’ai fait ma part de pleurs, et je sais que je ne veux pas. »

Il a ajouté : « Et je suis plein de sh–. Je fais toujours des blagues. Je ne vais pas prendre ça à la légère, mais je vais me moquer de ça et à mes dépens. »

JOHN DRISKELL HOPKINS PARLE DE VIVRE AVEC LA SLA ET DE TROUVER DES « SOLUTIONS » POUR LA MALADIE GRÂCE À SON ORGANISME À BUT NON LUCRATIF

La sclérose latérale amyotrophique, également connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig, doit son nom au ancien grand des Yankees de New York qui a été contraint de prendre sa retraite en 1939 en raison de la maladie débilitante.

Gehrig a joué pour l’équipe pendant 17 saisons et a pris sa retraite à l’âge de 36 ans. Il est décédé deux ans plus tard.

ZAC BROWN BAND AJOUTE LA PREMIÈRE FEMME MEMBRE DU GROUPE CAROLINE JONES: « ELLE EST UNE BADA– ​​MUSICIENNE »

« Je veux me rappeler que je suis un auteur-compositeur et un musicien, mais il est difficile de rester assis ici et de passer toute la journée quand il se passe tant de choses », a-t-il déclaré. « Mais, je l’accepte. Parce que je vais plutôt bien, je me sens toujours comme l’un des nouveaux enfants du quartier. Je regarde les autres progresser plus vite autour de moi. J’ai déjà perdu un nouvel ami qui avait 36 ​​ans… je ne veux pas être [with this diagnosis].

« Je ne veux pas être dans ce métier, mais parce que nous le sommes, parce que nous y sommes forcés, je suis honoré de fournir au moins une sorte de distraction en tant qu’artiste. »

Il a ajouté : « Je ne sais toujours pas ce que demain nous réserve. Je ne sais toujours pas où cela va nous mener, et je me réveille toujours chaque jour reconnaissant de pouvoir poser mes pieds sur le sol tout seul. »

La SLA est une maladie neurologique progressive qui cible le système nerveux et les motoneurones du cerveau et de la moelle épinière, affaiblissant les muscles et limitant la fonction physique.

La cause est inconnue et les symptômes peuvent varier, mais une faiblesse musculaire qui s’aggrave avec le temps est courante dans de nombreux cas.

Il n’existe actuellement aucun remède à la maladie et la progression des symptômes varie d’un cas à l’autre.

Hop est très impliqué dans son organisation à but non lucratif et recherche constamment de nouvelles avenues et différentes approches pour traiter la maladie.

REGARDER: John Driskell Hopkins veut explorer plus d’initiatives SLA

« La maladie des motoneurones est ce qu’est la SLA. C’est aussi ce qu’est la maladie de Parkinson », a-t-il déclaré. « C’est aussi ce qu’est la maladie d’Alzheimer et la démence.

« Nous devons réparer nos motoneurones, et nous devons comprendre pourquoi ils échouent et ce que nous faisons à nous-mêmes et à notre environnement pour les faire échouer. »

Hop On a Cure a levé 1 million de dollars la première année. La fondation a également de grands projets pour l’année à venir.

COUNTRY STAR ZAC BROWN ENGAGÉ AU MODÈLE KELLY YAZDI

« J’ai été époustouflé par le soutien, et je suis époustouflé de continuer à chanter et à jouer », a-t-il déclaré. « Je ne savais pas à quoi m’attendre l’année dernière, et je suis très chanceux d’être assis ici à vous parler et de pouvoir partir en tournée. »

Lors du match Cincinnati Reds vs Milwaukee Brewers le jour de Lou Gehrig , le Zac Brown Band a donné un concert-bénéfice d’après-match.

Non seulement le match a établi un record de fréquentation de la saison régulière du Great American Ball Park avec 44 073 fans présents, mais une partie de chaque billet vendu en a également profité. Hop sur un remède.

La fondation a recueilli plus de 200 000 $ ce soir-là – sa plus grande collecte de fonds à ce jour.

Hop a quelques idées sur l’avenir de l’association (il veut atteindre la barre des 2 millions de dollars au cours de l’année à venir), mais il est vraiment reconnaissant envers ses amis, sa famille et le groupe.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Coy Bowles et moi sommes nos frères, et nous nous disputons toujours. Je lui ai dit qu’il était à quelques portes de l’une des salles. C’est un guitariste de Zac Brown, et je lui ai envoyé un texto. J’étais comme, « Je viens te botter le cul tout de suite. Je serai là dans 30 minutes. Ne pars pas ! » Vous savez, comme ce genre de choses. Quand je l’ai vu, je pense qu’il a dû se mettre à genoux, il riait tellement fort.

REGARDER: John Driskell Hopkins est reconnaissant chaque jour

Il a ajouté: « C’est un peu la beauté d’être sur la route, c’est que ces gars ne me traitent pas … Vous savez, ils me tendent toujours la main quand il est temps de se lever, d’aller dans la pièce voisine ou , vous savez, ils veulent aider. Mais ils ne me traitent pas comme si quelque chose n’allait pas. Ils me traitent comme ils l’ont toujours fait, et c’est ce dont j’ai besoin.

Hop s’est souvenu quand il a initialement informé Zac Brown de son diagnostic.

« Après avoir surmonté le choc initial, il a dit: » Est-ce que tu inventes ça parce que tu es un joueur de banjo merdique? J’étais comme, ‘Tu m’as eu!’ S’il y a quelque chose, c’est ce qui est le plus frustrant », se souvient-il.

« C’est des choses comme, j’ai commencé le banjo il y a 10 ans et je commençais à gagner en mobilité et en vitesse, puis ça s’est arrêté et a reculé. J’allais être un vieil homme sur un porche, vous savez, en train de le déchirer. J’étais essayer d’être Marc Pruett, et peut-être que nous pourrons comprendre cela et Marc pourra m’aider à devenir lui. »

Hop a ajouté: « J’essaie de garder une attitude légère, mais je ne veux certainement pas jouer au fait que ce n’est pas extrêmement difficile, en particulier pour les personnes qui gèrent cela à un niveau plus intensif. »