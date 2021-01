John Dillermand: l’émission de télévision pour enfants danoise reçoit des critiques mitigées du protagoniste avec un pénis géant

Un radiodiffuseur danois a reçu des critiques mitigées pour sa toute nouvelle émission de télévision pour enfants en raison d’un attribut clé de son personnage principal, à savoir: son énorme pénis.

Le programme, destiné aux enfants de quatre à huit ans, suit le protagoniste éponyme John Dillermand alors qu’il navigue dans la vie avec sa dotation.

On le voit se lancer dans des accidents et en sortir, suggérant que sa longue virilité comique n’est ni une bénédiction ni une malédiction.

Dans une de ces scènes, le personnage rayé de bonbons tente d’utiliser son pénis pour s’occuper d’un barbecue en toute sécurité à distance – mais finit par s’immoler par le feu. Un autre le montre en train de promener les chiens de compagnie du quartier, les gardant en ligne en suspendant une saucisse de boucher à … eh bien, sa propre saucisse.

John Dillermand, dont le nom de famille est un mot d’argot danois pour pénis, a été commandé pour 20 épisodes par le radiodiffuseur public DR, avec 13 déjà disponibles en ligne.

La société a également fait équipe avec un psychologue pour enfants pour surveiller le message envoyé.

Malgré cela, cependant, l’émission a reçu des critiques mitigées, suscitant un débat sur ce qui est jugé approprié dans une émission pour jeunes enfants.

Magrethe Bruun Hansen, la psychologue pour enfants qui a lu le scénario de l’émission, a souligné qu’il était « important de le voir à travers les yeux des enfants, et non avec des lunettes pour adultes » car cela pourrait être une expérience d’apprentissage comique.

Elle a déclaré: «Les enfants plus petits aiment être nus et s’explorer. Ils jouent à des jeux de docteur, s’examinent et aiment les mots méchants, et les enfants rient aux éclats quand ils disent« pet »et« dillermand ».

« Et c’est exactement l’univers dans lequel parle John Dillermand. Mon expérience me dit que les enfants riront et apprendront quelque chose de John Dillermand. »

Le député d’extrême droite Morten Messerschmidt, quant à lui, était moins favorable. Il a écrit sur Facebook: « Je ne pense pas que regarder les organes génitaux des hommes adultes devrait être transformé en quelque chose de normal pour les enfants. Est-ce ce que vous appelez le service public? »

Mais DR reste confiant sur le spectacle, qui, selon lui, suit le thème de la curiosité des enfants.

« La série de programmes consiste à oser se tenir par soi-même et ses erreurs, et à vouloir le bien – même si c’est souvent le plaisir, le méchant et l’interdit qui est beaucoup plus tentant », a déclaré le diffuseur.

«Dans le même temps, la série reconnaît également la curiosité naissante des enfants pour le corps – également l’embarras et le plaisir du corps – ce qui est passionnant pour le groupe d’âge exact auquel Ramasjang (chaîne de télévision) s’adresse.

«À cet âge, les enfants sont très curieux de savoir ce qu’il ne faut pas faire, ce qui est le point de départ de toute la série».