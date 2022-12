John des traîtres révèle les regrets “horribles” de la série de la BBC après une dispute “tyrannique” avec sa co-vedette du TDAH

LES CHOSES s’échauffent sur Les traîtres en ce moment, et l’un de ses anciens concurrents s’est ouvert sur ses regrets.

John McManus a révélé exactement ce que certains des arguments flamboyants qu’il a eus lors de l’émission BBC One lui ont fait ressentir.

John a parlé de son passage dans The Traiters[/caption]

Aaron Evans a le TDAH et en a parlé dans l’émission[/caption]

Le programme de mystère de meurtre dirigé par Claudia Winkleman voit trois “traîtres” essayer de déjouer le reste des concurrents “Fidèles”, dans l’espoir de gagner une énorme somme d’argent.

L’acteur du West End, John, 49 ans, a fini par être «assassiné» par les traîtres de la série; Wilfred, Alyssa et Amanda.

Cependant, il avait été au centre de quelques drames lors de l’émission de téléréalité.

Au cours de l’une des «tables rondes» de l’émission – où les candidats délibèrent et votent pour savoir qui ils voteront – le candidat Aaron Evans a quitté la salle en larmes.

Il a été filmé en train d’être réconforté par l’équipe de l’émission de la BBC.

Plus tard dans la soirée, un John suspect a fini par demander à Aaron pourquoi il avait quitté la pièce, le qualifiant de “dramatique”.

Il a demandé : « Pourquoi avez-vous quitté la pièce ? C’est une compétition c’est un jeu. C’est un peu dramatique.”

Aaron a répondu: “Je ne savais tout simplement pas d’où cela venait et j’ai été attaqué sous tous les angles.”





John l’a interrompu : “Eh bien, c’est le but, tout le monde va se faire attaquer.”

Aaron a répondu: “Pourquoi me cries-tu encore dessus?” à quoi John a répondu: “Parce que ça n’a pas d’importance, parce que tu me soutiens, tout le monde va se faire attaquer à un moment donné, d’accord?”

Dans une interview à la caméra plus tard dans l’émission, Aaron a déclaré à propos de John : “Je pense que c’est une personne assez méchante.”

Aaron a expliqué qu’il souffrait de TDAH (trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité), ce qui le rend “investi dans ce que les gens ont à dire”.

La condition peut également affecter ceux qui ont sa régulation émotionnelle, les faisant se sentir plus fortement qu’une personne neurotypique.

Il est également communément décrit comme étant dans un état constant de submersion par ceux qui en sont atteints.

Parlant à Metro.co.uk de se regarder à l’écran, John a dit qu’il avait l’impression que c’était “grincer des dents”.

Il a déclaré à la publication: “Me voir être une version de moi-même était difficile à regarder.”

Il a ajouté: “J’ai grincé des dents, j’ai eu des moments amusants, je suis très vocal, et donc dans l’ensemble, c’était assez positif.

“Ouais, il y a des choses que vous voyez ou faites, la façon dont c’est légèrement modifié que je pense, ‘Oh mon Dieu, je ressemblais un peu à un tyran’, dans ces moments-là.”

La star a ajouté qu’il ne savait pas qu’Aaron souffrait de TDAH, et s’il l’avait su, il aurait agi de manière complètement différente envers lui.

Il a dit: “Je ne suis pas au courant de cela – [his ADHD] ne me regarde pas, si j’avais su cette information, j’aurais agi complètement différemment ».

John a expliqué que le fait qu’Aaron lui posait constamment des questions l’avait amené à se méfier d’être un traître.

Il a ajouté: “Et bien sûr, vous savez, ça s’est échauffé comme toujours sur ces choses, et ce n’est pas personnel, mais ensuite j’ai découvert qu’il avait le TDAH et je me sentais horrible, je me sentais vraiment horrible.”

Les traîtres continuent les soirs de semaine à 21 heures sur BBC One.

Les choses s’échauffent généralement à la table ronde[/caption]