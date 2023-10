John Denver est « le ciment de l’équipe » – Twin Cities

Après que l’horloge ait frappé zéro et que la ligne de poignée de main d’après-match ait atteint sa dernière ligne droite, le football d’Edgewood s’est rassemblé près de la ligne de touche des visiteurs. Les Rams, à chaque victoire, ont un rituel.

Keith Rawlings, lors de sa troisième saison à titre d’entraîneur d’Edgewood, a laissé échapper un jovial : « Chantez-le plus fort ! » à son équipe, qui venait de battre North Harford, 20-0, sur la route.

Après chaque victoire – vendredi soir étant la sixième d’Edgewood sans défaite – l’équipe entonne à l’unisson le refrain de « Take Me Home, Country Roads » de John Denver. Comment un hymne country sur les Blue Ridge Mountains et la rivière Shenandoah est-il devenu la chanson de combat du football d’Edgewood ?

« Nous sommes allés camper cet été dans les collines de Virginie-Occidentale et leur avons présenté cette chanson », a déclaré Rawlings. « J’ai entraîné quelques équipes de championnat qui le chantaient après chaque match. C’est donc en quelque sorte devenu notre devise.

Rawlings était coordinateur défensif à St. Paul’s pour les titres consécutifs de la MIAA B Conference. Il a ensuite entraîné sept saisons chez John Carroll, marquées par une saison invaincue de 12-0 et un championnat de la Conférence MIAA B en 2015.

En 2021, Rawlings a accepté le poste dans son alma mater, louant désormais le pouvoir de réunir l’équipe de football de son lycée pour rester sur un lac en Virginie-Occidentale pendant une semaine. C’est un outil qui a soudé son groupe grâce à l’établissement de relations et d’une camaraderie de groupe.

Là, ils effectuaient des tâches ménagères et apprenaient des responsabilités. Ils se sont bien amusés et ont joué au football aussi. Mais maintenant, après six matchs dans la saison, leur hymne d’après-victoire est devenu le lien vers ce voyage.

«C’était une expérience vraiment formidable», a déclaré le secondeur senior et porteur de ballon Mekhi Georges. «J’apprécie nos entraîneurs pour cela, qui nous ont emmenés là-bas pour renforcer les liens de notre équipe. C’est devenu une partie de notre équipe qui le chante après chaque victoire.

Georges a pu mieux communiquer avec ses coéquipiers et cette expérience s’est répercutée sur une saison invaincue jusqu’à présent. Il est également tombé sur un nid d’abeilles alors qu’il nageait dans le lac, entraînant une rafale de guêpes jaunes dans le dos.

Il n’oubliera jamais aucun des deux souvenirs du voyage formateur de pré-saison.

«C’est quelque chose qui nous unit tous», a déclaré Georges. « Le ciment de l’équipe et quelque chose sur lequel nous pouvons toujours nous appuyer. »

Il est clair que cette connectivité se traduit sur le terrain pour Edgewood. Vendredi soir, cela a été particulièrement évident avec la défense, limitant North Harford (4-3) à six premiers essais – deux en première mi-temps et trois sur une seule possession au troisième quart.

À chaque pli qui s’ouvrait légèrement pour les porteurs de ballon seniors Kent Holcombe ou Harold Davis, les sept premiers d’Edgewood ont agi assez rapidement pour fermer la porte.

Le gang des Rams s’est attaqué aux brouilleurs. Ils rencontraient les porteurs du ballon sur la ligne de mêlée, les poussant le plus souvent vers le champ arrière. Et les quelques fois où le quart-arrière des Hawks, Preston Miller, a reculé, il s’est retrouvé à plusieurs reprises à se débarrasser de force du ballon.

Même après le retour de 65 verges de North Harford de Chase Thomas à la fin du deuxième quart – le plus gros pick-up des Hawks de la soirée – ils ont réussi un triplé pour organiser une tentative de placement. Un faux départ les a poussés hors du territoire des coups de pied, et le long ballon de Miller qui a suivi a été intercepté par le demi défensif senior Michael Lee.

« Nous nous sommes engagés à [stopping] la course », a déclaré Rawlings. « Ils ont réalisé un excellent jeu de course. [Davis] est un grand coureur. [Holcombe] est un coureur acharné. Ils ont un bon jeu de course. Ils sont bons devant. … C’était dur pour nous, ils avaient une bonne équipe. … Mais si vous pouvez lancer le ballon et arrêter la course, vous irez loin.

Edgewood a inscrit des points au tableau dès le début, d’abord au sol grâce à Darius Flemming au premier quart. Cela est dû à un échappé de North Harford qui a placé les Rams juste à l’extérieur de la zone rouge. Plus tard dans les dernières minutes avant la mi-temps, le quart-arrière des Rams, Caesar Travers, a trouvé Lee sur une passe courte qui a transformé un score de 30 verges.

Travers a lancé son deuxième touché de la journée au quatrième quart, trouvant Lee sur un chemin de poteau à trois minutes de la fin. Les Rams ont échoué sur une conversion de 2 points.

Leur attaque n’a pas été particulièrement succincte du début à la fin. Rawlings a particulièrement noté que « leur jeu de passes est agréable mais nous devons nous améliorer dans la gestion du ballon ».

Garder l’attaque lourde de North Harford sous contrôle tout en inscrivant trois scores – bien que la production offensive la plus basse des Rams toute la saison – s’est avérée suffisante. La performance défensive dominante les a poussés à obtenir à nouveau une interprétation partagée de « Take Me Home, Country Road ».

()