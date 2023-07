John Deere Classic : Brendon Todd garde son sang-froid au 18e trou pour mener avant la ronde finale | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la troisième journée du John Deere Classic au TPC Deere Run.

Brendon Todd a coulé un putt de pression au 18e trou pour sécuriser le par et prendre une avance d’un coup dans la ronde finale de la John Deere Classic à Silvis, Illinois.

Todd, trois fois vainqueur du PGA Tour, a conduit près du bunker du fairway gauche et a dû jouer son prochain coup avec un pied dans le sable, mais a réussi à mettre en place un coin de 105 mètres avant de percer à 12 pieds.

Cela a sauvé la normale du joueur de 37 ans et a terminé une ronde de 66 moins cinq au TPC Deere Run, le plaçant un coup devant un trio de rivaux – Alex Smalley, Denny McCarthy et Adam Schenk.

« Je pense que c’était l’excitation du dernier trou – cela m’a gardé sans bogey et m’a gardé en tête », a déclaré Todd. « Vous voulez toujours être le gars qui est poursuivi.

« C’est juste la tête baissée et faire des birdies. Ça va être difficile de s’enfuir et de se cacher ici, mais c’est le but.

« Tous ceux qui sont à moins de trois coups de l’avance cherchent à descendre le plus bas possible, donc il n’y aura certainement pas de défense pour moi. Ce sera la même chose. »

Todd a réussi la normale cinq secondes, a réussi un 25 pieds et a ajouté trois birdies sur le neuf de retour – mais le plus grand joueur de la journée a été Smalley, qui a grimpé au classement avec une ronde de 62.

Smalley, qui a commencé sa partie avec un oiselet et un aigle avant de poster six autres oiselets, a déclaré : « Je me sens comme un vétéran ici.

Todd a montré son soulagement après avoir réussi le putt qui a sauvé la normale du dernier trou

« Je n’ai eu que deux ans sur le circuit, et c’est ma troisième année à cet événement, donc c’est l’un des rares où j’ai l’impression de bien connaître le parcours. J’aime l’ambiance de ce tournoi. »

McCarthy a réussi le 14e par quatre, frappant un 342-drive sur le green et faisant un putt de 30 pieds, puis a rebondi d’un bogey au 16e trou avec un birdie sur le suivant pour terminer sur 66, tandis que Schenk a cardé 67.

Peter Kuest (65) était à 14 sous, deux en tête, avec le leader du deuxième tour Cameron Young (71) un autre coup en arrière aux côtés de sept autres joueurs, dont le premier favori Jonas Blixt (65).

