John David Washington reçoit une éducation dans “La leçon de piano”

Vous ne pouvez pas vous présenter plus préparé que John David Washington, ne pouvez pas le déjouer et ne pouvez pas le devancer. Si vous pensez que vous êtes arrivé à l’heure pour votre déjeuner avec lui, vous constaterez qu’il vous a déjà attendu – il est en fait assis tranquillement à une table chez Bubby’s depuis 15 minutes, dans son perpétuelle invite, sans vergogne manière impatiente. Et maintenant, il n’est pas seulement prêt à manger ; il vibre pratiquement sur sa chaise pour pouvoir déchirer un bol de soupe aux boules de matzo et retourner au Ethel Barrymore Theatre, où il a joué dans “The Piano Lesson”.

Washington n’est en aucun cas un acteur novice. À 38 ans, il a déjà joué dans des films comme le drame du vrai crime de Spike Lee “BlacKkKlansman” et l’aventure hallucinante et bouleversante de Christopher Nolan “Principe.”

Mais il est un nouveau venu sur la scène de Broadway, et dans “The Piano Lesson”, il fait ses débuts avec une pièce exigeante et poignante d’August Wilson, dans une production de haut niveau mettant en vedette l’équipe mari et femme de Samuel L. Jackson (qui y partage la vedette) et LaTanya Richardson Jackson (qui l’a réalisé).

Malgré son manque d’expérience théâtrale, Washington a suscité des éloges pour sa performance. Dans sa critique, la critique du New York Times Maya Phillips a écrit: “Washington, dans un premier stade révélateur, est un flamboiement d’énergie éclairant chaque scène dans laquelle il se trouve.”