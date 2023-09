John David Washington est le dernier espoir de l’humanité dans « Le Créateur »

Êtes-vous prêt pour Le créateur?

Les amateurs de science-fiction sont en effervescence Le créateur mettant en vedette John David Washington comme « un ancien agent des forces spéciales endurci qui a été recruté pour traquer et éliminer l’insaisissable architecte de l’IA avancée appelé The Creator qui a développé une arme mystérieuse avec le pouvoir de mettre fin à l’humanité », selon le synopsis officiel.

Deuil de la disparition de sa femme (Gemma Chan) au milieu d’une guerre de 2070 entre les humains et l’IA, Joshua (Washington) et son équipe d’agents d’élite voyagent au cœur sombre du territoire occupé par l’IA pour découvrir que l’arme qui met fin au monde se présente sous la forme d’un jeune enfant.

Découvrez la bande-annonce finale ci-dessous :

Dirigé par Gareth Edwardsle thriller de science-fiction visuellement époustouflant met également en vedette Ken Watanabe, Sturgill Simpsonnouveau venu Madeleine Yuna Voyleset lauréat d’un Oscar Allison Janney.

« Le truc avec l’IA, c’est qu’il y a une fenêtre idéale avant la robot-apocalypse et non après, c’est-à-dire en novembre ou peut-être en décembre », a déclaré Edwards dans un communiqué. interview avec Collisionneur.

Nous avons eu de la chance [with our release date]. J’ai essayé d’éviter de mettre une date. Je ne voulais pas écrire de date pour le film parce que même [Stanley] Kubrick se trompe. À un moment donné, il faut choisir une date, alors j’ai fait quelques calculs et j’ai choisi 2070. Maintenant, je me sens idiot parce que j’aurais dû partir pour 2023, avec tout ce qui s’est passé ces derniers mois, ou cette dernière année.

C’est terriblement bizarre. Lorsque nous avons présenté le film au studio pour la première fois, cette idée de guerre contre l’IA, tout le monde voulait connaître la trame de fond. Ils se disent : « Attendez, pourquoi serions-nous en guerre contre l’IA ? » Nous nous disions : « Ça a été interdit parce que ça a mal tourné. » « Mais pourquoi interdiriez-vous l’IA ? Ça va être super. »

Il y avait toutes ces idées qu’il fallait mettre en place, selon lesquelles peut-être que l’humanité rejetterait cette chose et ne serait pas si cool à ce sujet. Et la façon dont cela s’est déroulé, la mise en scène de notre film, ressemble à peu près à ces derniers mois.