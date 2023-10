Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Boris Johnson et Liz Truss sont en grande partie responsables de la double défaite écrasante des conservateurs aux élections partielles, selon le gourou des sondages Sir John Curtice.

Le professeur Curtice a déclaré que les conservateurs étaient confrontés à un effacement des élections générales « en face » après des « changements extraordinaires » en faveur du parti travailliste qui ont vu les sièges sûrs de Tamworth et Mid Bedfordshire devenir rouges.

L’expert en élections a déclaré qu’« il ne s’agissait pas de pertes ordinaires lors d’élections partielles » – soulignant qu’aucun gouvernement n’avait jamais perdu un siège aussi sûr que Tamworth.

Le professeur Curtice a expliqué que le basculement à Tamworth était le deuxième plus grand basculement entre conservateurs et travaillistes jamais vu, tandis que le basculement dans le Mid Bedfordshire figurait dans le top 10 de tous les temps.

Soulignant l’impact du scandale Partygate de M. Johnson et du fiasco du mini-budget de Mme Truss, il a déclaré à la BBC Radio 4 Aujourd’hui programme : « En vérité, il y a eu deux points cruciaux dans ce parlement où le soutien est passé très rapidement des conservateurs aux travaillistes. »

« L’une concerne les premières révélations sur Partygate en décembre 2021, et la seconde concerne l’événement fiscal de Liz Truss il y a un an », a-t-il ajouté – arguant qu’elles étaient plus importantes que la popularité de Sir Keir Starmer.

Le gourou des sondages a déclaré : « Je pense que l’on pourrait raisonnablement affirmer que la raison pour laquelle nous en sommes là est due à ces deux événements – et c’est plus important que le fait que Sir Keir Starmer ait changé de parti, même si peut-être si Sir Keir Starmer avait changé de parti. Cela n’a pas changé son parti, peut-être qu’ils ne seraient pas aussi populaires au même degré.

Il a ajouté : « Un grand et si : disons que ces événements du Partygate ne s’étaient jamais produits, ou du moins nous n’en avions jamais entendu parler et par conséquent, Boris Johnson était toujours au numéro 10 aujourd’hui. Les travaillistes feraient-ils aussi bien qu’ils le font actuellement ?

Le professeur Curtice a déclaré que Sir Keir était « loin d’être aussi populaire que Tony Blair à l’approche de 1997 », mais que le parti travailliste se dirigeait toujours vers une majorité claire aux élections prévues en 2024.

Sarah Edwards du Labour prononce son discours de victoire à Tamworth vendredi matin (Fil PA)

À Tamworth, Sarah Edwards du Labour a obtenu une majorité de 19 000 voix et a battu son rival conservateur Andrew Cooper par une majorité de 1 316 voix. Le résultat dans le siège du « mur rouge » dans les Midlands a vu un gigantesque basculement de 23,9 pour cent des conservateurs vers les travaillistes.

Dans le Mid-Bedfordshire, Alistair Strathern a surmonté une majorité de 24 000 voix en remportant le siège par 1 192 voix contre son rival conservateur Festus Akinbusoye – soit un écart de 20,5 points de pourcentage en faveur du parti travailliste.

Le professeur Curtice a déclaré que les deux résultats étaient « une extrêmement mauvaise nouvelle » pour les conservateurs et a suggéré qu’une défaite écrasante était à prévoir.

« Ce n’est pas le destin, mais c’est un indicateur et c’est un indicateur que, à moins que les conservateurs ne parviennent à renverser la situation de manière assez spectaculaire et assez radicale, ils se retrouveront en réalité face à la défaite dans 12 mois. »

Il a déclaré que le résultat de Tamworth – qui place Reform UK à la troisième place – montre que les conservateurs « pourraient se retrouver pris dans un mouvement de tenaille entre certains de leurs anciens électeurs du Leave qui se dirigent vers le Parti travailliste et d’autres qui se dirigent vers Reform UK ».

Alistair Strathern du Labour après avoir été déclaré vainqueur dans le Mid Bedfordshire (PENNSYLVANIE)

L’ancien ministre conservateur Robert Buckland a déclaré que les élections partielles montraient que « l’électorat a décidé qu’il voulait punir les conservateurs » – mais le principal modéré a exhorté le gouvernement à s’en tenir aux questions économiques qui « comptent vraiment » plutôt que de se perdre dans des querelles de guerre culturelle.

Mais la députée d’arrière-droite Andrea Jenkyns – un grand partisan de Boris Johnson – a déclaré que les conservateurs devaient procéder « à des changements majeurs et de grande envergure maintenant » à la suite des deux défaites écrasantes du parti aux élections partielles.

Le président conservateur Greg Hands a déclaré qu’il ne « voit aucun enthousiasme pour le parti travailliste » malgré les victoires du parti, et a insisté sur le fait que M. Sunak faisait un « très bon travail ».

« Je ne vois donc aucun enthousiasme pour le Labour », a-t-il déclaré à Times Radio. « Mais nous devons clairement y réfléchir et nous devons continuer à respecter nos priorités et nous assurer que les gens voient que Rishi Sunak fait un très bon travail en tant que Premier ministre. »

George Osborne, l’ancien chancelier conservateur, avait averti plus tôt dans la nuit que perdre le Mid-Bedfordshire – un siège conservateur depuis 1931 – signifierait « qu’Armageddon arrive pour le parti conservateur ».

Son co-animateur de podcast, Ed Balls, l’ancien chancelier fantôme travailliste, a déclaré : « Si le parti travailliste devait gagner Tamworth et Mid-Beds, ce serait un tremblement de terre politique. »