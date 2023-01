John Collins débranché: Sur sa vie NBA remplie de rumeurs commerciales, Hawks se débat et plus

Les rumeurs commerciales ont toujours fait partie de la vie de la NBA.

Même avant Internet et la scène sordide des médias sociaux qui l’accompagne, vous aviez des spéculations publiques sur les joueurs qui pourraient aller où et pour qui chaque fois que la date limite des échanges approchait. Mais quand il s’agit d’un joueur faisant partie de cette conversation pendant une période prolongée – année après année après année de gros titres sans qu’un accord réel ne soit conclu – l’attaquant d’Atlanta John Collins peut être le GOAT.

À cet égard, cette année n’est pas différente. Collins est à nouveau impliqué dans plusieurs rumeurs commerciales récentes de la NBA. Pourtant, alors que le joueur de 25 ans discutait avec L’athlétisme récemment, il y a des différences entre cette expérience de saison commerciale et les nombreuses qui l’ont précédée.

Pour commencer, ce sentiment d’incertitude qu’il connaît si bien est aussi la nouvelle norme des Hawks ces jours-ci. Ils ont un entraîneur vétéran en la personne de Nate McMillan dont l’avenir à Atlanta est connu pour être très précaire. Ils ont un front office inexpérimenté qui est maintenant dirigé par l’ancien joueur de la NBA Landry Fields, âgé de 34 ans, qui a été élevé au poste de directeur général de son poste de directeur général adjoint après la démission surprenante du président des opérations de basket-ball Travis Schlenk le mois dernier.

Ils ont une pièce maîtresse de la franchise à Trae Young dont le style, sur et hors du sol, continue de faire s’interroger les gens de la ligue sur le rôle qu’il jouera dans les plans à long terme des Hawks. Et même après leur victoire de dimanche soir sur les Clippers, ils ont un dossier de 19-21 qui les place à la 10e place de la Conférence Est – bien en deçà de leurs nobles attentes après avoir échangé contre Dejounte Murray l’été dernier, c’est le moins qu’on puisse dire.

Quant à Collins, les Hawks savent depuis longtemps qu’il apprécierait un changement de décor. Mais les facteurs qui comptent le plus dans la conclusion d’un accord ne sont peut-être pas actuellement en sa faveur. Plus particulièrement: son lourd contrat (78,5 millions de dollars combinés dus après cette saison, y compris son option de joueur en 2025-26) et ses difficultés en début de saison (sa moyenne de 13,3 points par match est sa plus basse depuis sa saison recrue en 2017-18 , et il tire un plus bas en carrière de 22,5% sur une plage de 3 points tout en faisant en moyenne 7,1 tentatives). Notre Shams Charania a rapporté le mois dernier que l’Utah, Washington, Brooklyn et Dallas étaient tous intéressés.

Au crédit de Collins, il a appris à trouver sa place paisible pendant la saison des échanges en adoptant une vue d’ensemble équilibrée.

“Je joue au basket tous les jours, tu vois ce que je veux dire ?” Collins a déclaré alors qu’il était assis dans les gradins du Golden 1 Center à Sacramento la semaine dernière avant la victoire 120-117 d’Atlanta sur les Kings. “J’arrive et je joue au basket, et quoi qu’il arrive arrive parce que je ne contrôle pas cette équipe. Je n’ai aucun contrôle sur les décisions qui sont prises. Où je suis et où je joue, je n’ai aucun contrôle là-dessus.

«Je peux dire:« Hé, je veux faire ceci et je veux faire cela », et ils peuvent simplement faire ce qu’ils jugent juste. Vous l’avez vu avec Kevin Durant (l’été dernier), n’est-ce pas ? Il mendie du commerce, et Brooklyn est comme, ‘Nah.’ Je ne dis pas que je suis Kevin Durant, mais c’est juste la mentalité de ‘Ouais, tu peux dire n’importe quoi, tu peux faire une scène publique, tu peux faire n’importe quoi, (mais ça n’aura pas d’importance).'”

L’interview qui suit a été légèrement modifiée par souci de brièveté et de clarté.

Après un bref bonjour, je remercie Collins pour son temps tout en reconnaissant l’éléphant dans la pièce : la date limite des échanges approche, son nom est à nouveau évoqué et je suis curieux d’en savoir plus sur la façon dont il a appris à gérer cette fois. de l’année. Ses yeux et son sourire s’écarquillent.

Ce regard sur votre visage en dit long, alors je suppose que je vais commencer par une vérification rapide du pouls et de l’état d’esprit pour vous, puis je suis également curieux de savoir comment vous voyez la situation dans son ensemble. Cette franchise a juste beaucoup de choses à faire. Le front office a changé récemment. Vous avez les incohérences sur le terrain. Des trucs avec Nate et Trae. Où en êtes-vous?

Je suis dans une sorte d’endroit familier, à droite, avec le nuage (d’incertitude commerciale au-dessus) et tout ça. De toute évidence, ce genre de choses est épuisant et ce n’est pas quelque chose que vous devez nécessairement gérer. Mais ça fait partie du business, alors j’essaie de ne pas vraiment y penser, honnêtement. J’essaie d’aller là-bas et de jouer le meilleur basket-ball possible. Mais je ne veux pas dire que je ne sais pas, mais je le sais en quelque sorte, n’est-ce pas ?

Je ne suis pas nécessairement comme attendre ou prier pour que quelque chose de différent se produise. J’essaie juste d’être réaliste et d’essayer de prendre chaque jour dans la foulée ce que je fais ou ce qui m’arrive personnellement. Essayez juste de rester positif, essayez de me sauver. Rien de différent. Je suis en quelque sorte dans une zone de confort, non ? Vous voulez certainement être dans un meilleur endroit, mais vous savez que j’ai été dans un maillot des Hawks toute ma carrière, donc c’est tout ce que je sais dans un sens. Je pense que c’est ça, l’homme essaie juste d’attaquer chaque jour individuellement et de ne pas trop penser.

Vous avez ces années de connaissances fondamentales de ce groupe, alors je me demande comment décririez-vous le mois dernier ? Si vous revenez à certains des trucs de Nate et Trae qui se sont déroulés, la décision Schlenk, les gars qui dirigent l’équipe maintenant, tout cela. À quoi a ressemblé ce dernier mois de votre point de vue ?

Ça fait — comment dire ? — comme une période transitoire de changement. Je savais et je comprenais ce qui se passait quand le changement était là, n’est-ce pas ? Les gens viennent, les gens partent, vous savez. Les attitudes et les énergies commencent à fluctuer. C’est juste un mélange de nouveautés. Mais d’une certaine manière, je m’attends et je suis prêt pour un nouveau tourbillon de choses qui se sont produites. J’ai eu des coéquipiers différents chaque année, une quantité énorme de coéquipiers différents tout au long de ma carrière. J’ai eu trois entraîneurs jusqu’à maintenant. Donc, comme je l’ai dit, c’est en quelque sorte calme dans le monde des affaires du basket-ball, ce qui est beaucoup. Il y a des idées et des réflexions, beaucoup d’espoirs, de rêves et de carrières de joueurs, et juste beaucoup de décisions en cours que je ne peux pas contrôler et qui se déroulent devant moi. Alors je sais juste qu’il faut garder l’esprit clair. C’est la meilleure chose pour moi. C’est juste beaucoup de choses à penser et à traiter.

Et si je suis à ta place, ça semble être un moment très important. Vous entrez dans la fleur de l’âge et vous avez déjà vécu de nombreuses bonnes années. Mais le 9 février approche à grands pas, et l’impression que j’ai eue en parlant à des gens proches de vous, autour de vous et autour de la ligue, c’est que vous seriez très bien si vous portiez un maillot différent après cette date limite . Mais en termes de stabilité et d’avoir une vision de ce à quoi les prochaines années pourraient ressembler pour vous, est-ce quelque chose que vous ressentez un réel désir d’obtenir enfin ?

Oui et non. Étant dans cette position, et étant dans une sorte d’état d’incertitude depuis aussi longtemps que je l’ai été, je suis en quelque sorte à l’aise avec tout ce qui se passe parce que j’attendais quelque chose, ou j’ai pensé à tout ce que le scénarios dans lesquels quelque chose pourrait arriver, donc je ne pense même pas à deux, trois, quatre ans à l’avance. Encore une fois, je ne peux littéralement pas contrôler si je serai ici, ou où je serai dans deux ou trois ans, vous savez ?

Mais espérez-vous qu’une chose ou une autre se produise?

Je m’en fous honnêtement, tu vois ce que je veux dire ?

Comment est-ce possible ?

Que veux-tu dire? Je joue au basket tous les jours, tu vois ce que je veux dire ? J’arrive et je joue au basket, et quoi qu’il arrive, ça arrive parce que je ne contrôle pas cette équipe. Je n’ai aucun contrôle sur les décisions qui sont prises, où je suis et où je joue. Je n’ai aucun contrôle là-dessus. Je peux dire : « Hé, je veux faire ceci et je veux faire cela », et ils peuvent faire ce qu’ils pensent être juste. Vous l’avez vu avec Kevin Durant, n’est-ce pas ? Il mendie du commerce, et Brooklyn est comme, ‘Nah.’ Je ne dis pas que je suis Kevin Durant, mais c’est juste la mentalité de ‘Ouais, tu peux dire n’importe quoi, tu peux faire une scène publique, tu peux faire n’importe quoi (et ça n’aura pas d’importance).’

Et c’est un gars qui a autant de jus que n’importe qui dans la ligue.

Mon point exactement. Donc, si je regarde ça, je me dis: ‘Mec, réveille-toi et fais ce que tu aimes, et c’est cerceau.’ C’est pourquoi après ces années passées à vivre ce que c’est, j’en suis arrivé à un point où je m’en fiche parce que c’est ma vie depuis trois ans, littéralement.

Mais cela ne semble pas vous déprimer, vous frustrer.

Non Non Non Non. Et c’est ce que je veux dire. J’ai juste essayé de penser à me réveiller et à jouer au ballon, parce que j’ai aussi l’impression que c’est une situation unique.

Ça fait longtemps.

Mais j’ai l’impression de savoir comment utiliser cette force que j’ai construite mentalement, et c’est tout. Et quand je dis que je m’en fous, c’est comme, mec, je vais me réveiller tous les jours et être positif et je vais aller jouer au basket. Si je pense à ça toute la journée, je vais être un gâchis. Et c’est moi qui essaie de préserver ma (santé) mentale. C’est vraiment ça.

Je comprends. Maintenant, dites-moi ce que vous pensez de cette équipe.

Ultra talentueux, mec. Ultra talentueux.

Pouvez-vous le comprendre et atteindre ce plafond ?

J’ai l’impression qu’on peut. Et vous savez, il n’y a aucun doute dans mon esprit que nous n’avons pas assez à faire. Comme je l’ai dit, c’est la même chose avec n’importe quoi dans cette ligue : vous en faites beaucoup, et ça arrive, n’est-ce pas ? Nous ne jouons pas comme nous le voulons en ce moment, et je ne pense pas qu’aucun d’entre nous soit venu ici en s’attendant à ce que cela se produise au début de la saison. J’ai donc toujours une confiance totale et ultime en son équipe et en ce que nous avons et ce que nous pouvons faire, mais nous devons simplement y aller et le faire nuit après nuit de manière cohérente. C’est dur comme l’enfer, mais facile à dire. Difficile à faire.

Si vous le décomposez et le déballez, que manque-t-il jusqu’à présent ?

Aucune chose. J’ai vraiment l’impression qu’avoir un tout nouveau groupe de gars sur la liste est une chose, ajouter un grand gars comme DJ (Dejounte Murray) dans l’équipe. Je ne pense pas qu’il manque quelque chose. Je pense que c’est plus une assimilation de qui nous sommes, ce que nous voulons être en tant qu’équipe, où nous pouvons aller. Mais manquant ? Je ne pense pas qu’il nous manque quoi que ce soit. Je pense que nous sommes chargés. Mais c’est juste mentalement.

S’agit-il de trucs de type stratégique, de type chimique, de dynamique personnelle ? Tout ce qui précède?

C’est tout ce qui précède. Blessés, les gars n’étant pas disponibles. Il s’agit d’ajouter des gars plus jeunes à notre line-up, d’ajouter un joueur comme DJ, un autre All Star, à notre groupe. Tout cela ajoute un effet à ce qui rend déjà si difficile de jouer et de gagner dans cette ligue. Il est donc difficile de quantifier une chose comme qui attaquer. C’était une chose que l’entraîneur nous a dit ce matin (quand ils étaient tombés en panne), le film était de nous regarder, et j’essaie de me regarder. Pour moi, je veux faire plus de trois.

Donc, pour ma part, je peux dire que je fais partie du problème à coup sûr. C’est quelque chose que je travaille dur tous les jours pour changer. Je ne dirais pas que je m’effondre, mais je ne tire pas aussi bien que je le voudrais. Je peux donc dire que je fais partie du problème aussi bien que je peux dire qui fait partie du problème. Pouvez-vous reprocher à CC (Clint Capela) d’être blessé en ce moment ? (Le centre vétéran est absent depuis le 23 décembre en raison d’une blessure au mollet). Tu sais ce que je dis? Ou quand j’ai été blessé ? (Collins a raté huit matchs avec une entorse à la cheville gauche plus tôt cette saison). S— arrive. Donc, c’est encore une autre chose à laquelle j’ai été habitué, c’est cette ligue, n’est-ce pas ? C’est ne pas savoir à quoi s’attendre chaque jour. Cela m’aide simplement à l’analyser, à ne pas le prendre personnellement et à l’appliquer simplement à ma vie quotidienne en tant qu’information utile.

Vous entendre partager quelque chose que Nate a partagé ce matin me donne l’impression que, en ce qui concerne cet entraîneur et sa voix – et nous savons tous qu’il y a beaucoup d’incertitude autour de son avenir – on dirait qu’il continue à vous comprendre . Cette dynamique va-t-elle assez bien ? Quel rôle cela joue-t-il dans le puzzle ?

J’ai l’impression que nous avons tous du respect pour l’entraîneur Nate, un respect ultime pour lui. Mais comme je l’ai déjà dit, lorsque des situations qui se produisent avec notre équipe se produisent et frappent les médias, cela peut certainement créer un gâchis supplémentaire de problèmes qui n’existaient pas nécessairement auparavant. Donc je ne sais pas si cela fait que les gars se sentent différemment à propos de Nate personnellement, mais cela nous donne juste plus une autre couche …

De quelque chose à travailler?

Ouais. Donc c’est comme ça que je le vois personnellement. (Je ne peux pas parler pour) chaque gars, et comment ils se sentent à ce sujet, mais cela ajoute juste une autre couche de ce que nous devons comprendre ici. C’est pourquoi j’ai dit, je ne pense pas que les gars le prennent personnellement de Nate. Cela ne fait que compliquer la situation.

