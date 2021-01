Le directeur de l’athlétisme de l’État du Mississippi, John Cohen, a déclaré vendredi soir qu’il était « profondément préoccupé » après que les Bulldogs et Tulsa aient été impliqués dans une bagarre de dégagement de touche à la suite du Bowl des forces armées de jeudi.

Les joueurs des deux équipes ont lancé des coups de poing et le receveur du Mississippi State Malik Heath a donné un coup de pied à un joueur de Tulsa autour de son masque facial alors qu’il était au sol quelques instants après la victoire 28-26 des Bulldogs à Fort Worth, au Texas.

Heath s’est ensuite vanté de l’incident dans une vidéo de médias sociaux prise depuis les vestiaires.

Cohen n’était pas content.

«Bien que je sois fier de la représentation de nos étudiants-athlètes de football lors de nos 10 précédents matchs de la SEC et que j’applaudis les efforts de notre équipe lors de l’Armed Forces Bowl, je suis profondément préoccupé par les actions de certains étudiants-athlètes,» Cohen a déclaré vendredi dans un communiqué publié par l’école.

«Peu importe ce qui a conduit à la situation, les combats sont inexcusables et ne représentent pas les valeurs fondamentales de la Mississippi State University. Notre administration et notre entraîneur (Mike) Leach travaillent avec diligence avec le bureau de la SEC pour examiner les événements d’hier et traiteront la situation de manière appropriée. »

Leach a semblé nonchalant à propos de la bagarre lors de l’entretien d’après-match de jeudi avec ESPN.

« C’est un match de football, donc nous n’allons pas déchirer cet accord », a-t-il déclaré. « Quelqu’un est allé à un match de football et quelqu’un a été touché. Il y a un moment où je ne vais pas perdre la tête. par-dessus. »

Lors de sa conférence de presse d’après-match, Leach a déclaré qu’il n’avait pas suffisamment d’informations sur la bagarre pour prendre des mesures disciplinaires.

Vendredi matin, l’équipe d’ESPN « College GameDay » a fustigé Leach.

Rece Davis a appelé cela un «moment de carrefour» pour l’État du Mississippi sous Leach. Il a remis en question la direction du programme sous sa direction. Kirk Herbstreit est allé encore plus loin.

« Mike Leach devrait être embarrassé », a déclaré Herbstreit. « Son interview d’après-match et ce qu’il a dit: » Hé, c’est du football. Hé, c’est physique. Ça va arriver. » Vous vous moquez de moi, Mike?! Vous devriez être gêné par votre programme et ce qu’il a fait. … C’est un œil au beurre noir pour le sport. Peut-être que vous ne vous souciez pas du sport, mec. «

