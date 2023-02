John Cleese révèle que les nouvelles Fawlty Towers ne seront PAS diffusées sur la BBC alors qu’il parle de l’émission redémarrée

JOHN Cleese a révélé que le nouveau redémarrage de Fawlty Towers ne sera PAS diffusé sur la BBC alors qu’il s’ouvrait sur l’émission.

L’acteur, qui est surtout connu pour avoir incarné Basil Fawlty dans la sitcom, a déclaré qu’il ne reviendrait pas dans sa maison de diffusion.

Alamy

Fawlty Towers devrait être redémarré l’année prochaine[/caption] Alamy

John Cleese reviendra en tant que Basil dans le nouveau spectacle[/caption]

John, 83 ans, qui est apparu sur la sitcom de la BBC dans les années 1970, a parlé de la série redémarrée dans un nouveau chat.

Il a été révélé cette semaine que Fawlty Towers reviendrait pour un redémarrage – avec un tournage commençant en 2024.

Mais maintenant, l’acteur a confirmé qu’il ne sera pas diffusé sur la BBC.

Le comédien a déclaré que la sitcom serait “sous une forme très différente” de ce dont les fans se souviendraient.

Il a déclaré que la BBC manquait de “la liberté” dont il se souvenait dans les “années 60, 70 et au début des années 80”.

“Non, parce que vous n’obtiendriez pas la liberté”, a révélé John, lorsqu’on lui a demandé si la suite serait avec la BBC lors d’un chat sur GB News.

“Il y a un énorme débat sur le wokery, et certains d’entre eux découlent de très bonnes idées, à savoir” Essayons d’être gentils avec les gens “.

“Mais je crois que c’est devenu trop dominé par des gens qui ont peur d’offenser les gens.”

John Cleese fera équipe avec sa vraie fille Camilla dans un redémarrage de la série des années 1970.

La série montrera le personnage très apprécié qui dirige un hôtel-boutique tout en s’adaptant au monde moderne.

Les dernières émissions sont susceptibles de déclencher une guerre d’enchères entre les services de streaming tels que Netflix et Amazon.

La société de production américaine Castle Rock Entertainment, dirigée par le réalisateur Rob Reiner et le producteur Matthew George, soutient le nouveau projet.

Le tournage devrait commencer l’année prochaine.

Cleese a déclaré: «Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, Matt a proposé une excellente première idée, puis Matt, ma fille Camilla et moi avons eu l’une des meilleures sessions créatives dont je me souvienne.

« Au dessert, nous avions un concept global si bon que, quelques jours plus tard, il a remporté l’approbation de Rob et Michele Reiner. Camilla et moi avons hâte de l’étendre à une série.