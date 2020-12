Le football avait Brian Moore, le cricket avait Richie Benaud, la course automobile avait Murray Walker et le golf avait Peter Alliss.

Il y a, bien sûr, de nombreux autres grands commentateurs et chaque fan a ses favoris.

Mais ils ont tous une chose en commun: chacun a défini, éclairé et grandement amélioré les sports qu’ils aimaient pour des millions de fans.

Alliss, décédé à l’âge de 89 ans, a été pendant des décennies la voix du golf au Royaume-Uni.

Dans l’ère pré-Sky – lorsque la BBC dominait la couverture – et depuis, sa voix était la toile de fond apaisante de l’action sur le parcours.







(Image: Getty)



Pour un tel maître de son métier, il était peut-être normal que le dernier concert d’Alliss, un mois avant sa mort, fasse des commentaires sur les Masters – même si cela venait de chez lui à Surrey.

C’était la première fois en 54 ans qu’il n’avait pas traversé l’Atlantique pour assister à l’événement d’Augusta.

John Cleese a tenu hier des hommages en disant qu’il possédait les tons «les plus sains et les plus réconfortants» qu’il avait entendus.

«J’ai toujours pensé que je pourrais faire face à la fin du monde si seulement Peter le commentait.

L’animateur de nouvelles de la BBC, Simon McCoy, a déclaré qu’Alliss n’était «pas seulement la voix du golf. LA voix pour une génération ».







(Image: REX)



Il a ajouté: «Cet esprit sec et ce charme merveilleux vont nous manquer.»

Et le collègue de la BBC, Gary Lineker, a déclaré qu’il était «profondément attristé» par la mort du «commentateur merveilleusement spirituel et vraiment brillant».

Alliss est né en 1931, à Berlin, où son père était le pro du flash Wannsee club.

Ayant quitté l’école à l’âge de 14 ans, il se consacre au golf, représentant pour l’équipe des garçons d’Angleterre en 1946.







(Image: Getty)



Pas un joueur moyen, entre 1954 et 1969, il a remporté 21 tournois professionnels – dont trois championnats britanniques de la PGA et a obtenu cinq classements parmi les dix premiers à l’Open Championship.

En plus de cela, lui et son père, Percy, sont devenus le premier duo père-fils à participer à la Ryder Cup.

Mais c’était pour son contact habile avec un microphone, plutôt qu’un club de golf, pour lequel il restera dans les mémoires.

Alliss a d’abord été invité à commenter – sur un tournoi auquel il participait également – en 1961.







(Image: Getty)



Il a été nommé commentateur de golf principal en 1978 après avoir pris sa retraite en tant que joueur.

Les fans ont adoré ses réflexions fantaisistes, son style de panique, ses tons doux et son humour.

Toujours auto-dépréciant, il a même fait une blague de ses difficultés avec le putting, équipant ses voitures de la plaque d’immatriculation personnelle «3 PUT».

La directrice de BBC Sport, Barbara Slater, a déclaré que le père de cinq enfants, deux fois marié, était «l’un des plus grands diffuseurs de sa génération». Elle a ajouté: «Peter était la voix du golf. Il était un maître de son art avec une capacité unique à capturer un moment avec une tournure magique que personne ne pouvait égaler.

Les exemples sont innombrables. Après la terrible performance de Tiger Woods au troisième tour à l’Open de 2002, Alliss a réfléchi: «C’est comme se lever pour entendre Pavarotti chanter et découvrir qu’il a une laryngite.

Lorsque Jean van de Velde a enlevé ses chaussures pour patauger dans l’eau au 18e trou alors que l’Open de 1999 lui échappait, Alliss a capturé la douleur de la désintégration psychologique douloureuse du Français.

Il a demandé: «Que diable faites-vous? Il est parti ga-ga. Tenter de frapper la balle à partir de là est de la pure folie. La carrière d’Alliss n’a pas été sans controverse. En 2015, il a été critiqué pour avoir déclaré que la femme du gagnant de l’Open Zach Johnson pourrait obtenir une nouvelle cuisine avec ses gains.

Et l’année suivante, il a déclenché une autre dispute sur le sexisme après s’être opposé à l’adhésion des femmes au club de golf de Muirfield, affirmant que si les femmes voulaient adhérer, elles pouvaient épouser un membre.

Annonçant la «mort inattendue mais pacifique d’Alliss», sa famille a déclaré dans un communiqué: «C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de la légende du golf et de la diffusion télévisée Peter Alliss.

«Peter était un mari, un père et un grand-père dévoué.»